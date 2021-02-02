Жителя Минщины три года шантажировали интимными снимками. Но их все равно увидела его жена и знакомые

Источник материала: Tut.by

Житель Минского района познакомился с «Ириной из Хабаровска» и отослал ей интимные фото. Три года его шантажировали снимками, он заплатил более двух тысяч рублей, но фотографии все равно попали к супруге, родственникам, друзьям и даже учителю физкультуры его дочери. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

История началась летом 2017 года. 34-летний мужчина в «Вконтакте» познакомился с девушкой из Хабаровска, которая представилась Ириной. Она попросила белоруса раздеться и сфотографировать себя. Он отослал ей три фотографии себя в полный рост и 15-секундное видео. На кадрах он был обнаженным.

Спустя пару часов девушка потребовала 2 тысячи долларов за то, чтобы откровенную фотоссесию не увидели его знакомые. Узнав, что у мужчины нет таких денег, шантажист заставил платить его каждый месяц определенную сумму.

«15-го числа каждого месяца на протяжении трех лет мужчина получал „напоминание“ об оплате очередной суммы в 50 рублей. Когда ему „все надоело“, он решил обратиться в милицию», — рассказали в милиции.

В общей сложности он выплатил вымогателю более двух тысяч рублей.

После того, как «Ирина из Хабаровска» узнала, что поступлений больше не будет, она разослала интимные снимки родственникам и знакомым белоруса, среди которых была и его жена, и учитель физкультуры дочери.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство.