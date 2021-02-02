Жители Кличева поймали на зимней рыбалке огромную щуку. Вы только посмотрите на этот улов!

Источник материала: Tut.by

Невероятную рыбацкую удачу поймали жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон. Во время рыбалки на Чигиринском водохранилище в последний день января они вытащили из лунки огромную щуку — весом почти 14 кг, пишет «Сцяг саветаў».



Фото: «Сцяг саветаў»

По словам мужчин, огромную рыбу удалось поймать на жерлицу с флажком. Клюнула она на живца.





Чигиринское водохранилище находится на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области в пойме реки Друть. Оно пользуется большой популярностью у рыбаков круглый год. Глубина водохранилище достигает 8 метров, дно заиленное. В водоеме обитает множество видов рыбы: в основном, рыбакам попадаются щуки, караси, окуни, подлещики, густерки, плотва.