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Жители Кличева поймали на зимней рыбалке огромную щуку. Вы только посмотрите на этот улов!

02.02.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Невероятную рыбацкую удачу поймали жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон. Во время рыбалки на Чигиринском водохранилище в последний день января они вытащили из лунки огромную щуку — весом почти 14 кг, пишет «Сцяг саветаў».


Фото: «Сцяг саветаў»

По словам мужчин, огромную рыбу удалось поймать на жерлицу с флажком. Клюнула она на живца.


Чигиринское водохранилище находится на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области в пойме реки Друть. Оно пользуется большой популярностью у рыбаков круглый год. Глубина водохранилище достигает 8 метров, дно заиленное. В водоеме обитает множество видов рыбы: в основном, рыбакам попадаются щуки, караси, окуни, подлещики, густерки, плотва.

 
 
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