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Жители Кличева поймали на зимней рыбалке огромную щуку. Вы только посмотрите на этот улов!
02.02.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Невероятную рыбацкую удачу поймали жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон. Во время рыбалки на Чигиринском водохранилище в последний день января они вытащили из лунки огромную щуку — весом почти 14 кг,
По словам мужчин, огромную рыбу удалось поймать на жерлицу с флажком. Клюнула она на живца.
Чигиринское водохранилище находится на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области в пойме реки Друть. Оно пользуется большой популярностью у рыбаков круглый год. Глубина водохранилище достигает 8 метров, дно заиленное. В водоеме обитает множество видов рыбы: в основном, рыбакам попадаются щуки, караси, окуни, подлещики, густерки, плотва.
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Мужчины рыбачили на Чигиринском водохранилище.
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