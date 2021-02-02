«В 39 лет начал учиться писать и читать». История обувщика Миши с умственной отсталостью

Источник материала: Tut.by

Миша с раннего детства жил в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Его родители умерли, одного брата убили, а второй пропал — не было семьи, которая могла о нем заботиться. В детстве его не учили писать и читать из-за диагноза «умственная отсталость», но уже во взрослом возрасте он смог освоить профессию обувщика. Только в 39 лет Миша стал самостоятельным: с помощью добрых людей добился признания дееспособности, устроился на официальную работу, начал учиться грамоте и не бросил любимое дело — ремонт обуви. Мы продолжаем проект «Вопреки», в котором рассказываем о людях, разрушающих стереотипы и стигмы общества.