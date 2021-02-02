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Около Гродно заметили редкую для Беларуси птицу, которая умеет бегать по дну реки
02.02.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Августовском канале заметили редкую для Беларуси птицу — оляпку. Последний раз ее фиксировали в нашей стране в 2012 году,
Анна запостила в сториз в своем аккаунте в Instagram и отметила аккаунт общественной организации. Специалисты, увидев птичку, удивились — девушке удалось сфотографировать оляпку, за которой каждый год «гоняются» опытные наблюдатели.
В Беларуси оляпка — редкий гость. Последний раз ее фиксировали в нашей стране 8 лет назад. Предполагается, что к нам оляпка прилетает зимовать из Скандинавии и стран Балтии.
Оляпка — это небольшая птичка отряда воробьинообразных. Ее также называют водяным дроздом или водяным воробьем. Она имеет темно-бурое оперение с ярким белы передником. Также живет на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, в Карпатах и Южной Сибири.
Птичка питается водными насекомыми и рачками, а иногда и мелкой рыбой, которых оляпка собирает на мелководье, между камней и под водой, выбирая для жизни берега чистых рек и ручейков. Она умеет хорошо плавать и нырять, а еще умеет бегать по дну водоемов.
Оляпку чаще всего фиксировали в Беларуси на реках около Гродно. В 1990-е годы, например, на реке Лососянке каждый год зимовало несколько птиц. Но после 2000 года оляпок на этом месте больше не видели. И вот заметили на Августовском канале.
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При этом, птичку увидели не опытные наблюдатели-бердвотчеры, а женщина, которая просто поехала на Августовский канал прогуляться.
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