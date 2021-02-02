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Около Гродно заметили редкую для Беларуси птицу, которая умеет бегать по дну реки

02.02.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Августовском канале заметили редкую для Беларуси птицу — оляпку. Последний раз ее фиксировали в нашей стране в 2012 году, сообщается на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». При этом, птичку увидели не опытные наблюдатели-бердвотчеры, а иллюстратор Анна Лобач, которая поехала на Августовский канал прогуляться.


Фото: Юрий Шошенко, ptushki.org, носит иллюстративный характер

Анна запостила в сториз в своем аккаунте в Instagram и отметила аккаунт общественной организации. Специалисты, увидев птичку, удивились — девушке удалось сфотографировать оляпку, за которой каждый год «гоняются» опытные наблюдатели.

В Беларуси оляпка — редкий гость. Последний раз ее фиксировали в нашей стране 8 лет назад. Предполагается, что к нам оляпка прилетает зимовать из Скандинавии и стран Балтии.

Фото: скрин с Instagram Анны Лобан, ptushki.org

Оляпка — это небольшая птичка отряда воробьинообразных. Ее также называют водяным дроздом или водяным воробьем. Она имеет темно-бурое оперение с ярким белы передником. Также живет на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, в Карпатах и Южной Сибири.

Птичка питается водными насекомыми и рачками, а иногда и мелкой рыбой, которых оляпка собирает на мелководье, между камней и под водой, выбирая для жизни берега чистых рек и ручейков. Она умеет хорошо плавать и нырять, а еще умеет бегать по дну водоемов.


Фото: Юрий Шошенко, ptushki.org, носит иллюстративный характер.

Оляпку чаще всего фиксировали в Беларуси на реках около Гродно. В 1990-е годы, например, на реке Лососянке каждый год зимовало несколько птиц. Но после 2000 года оляпок на этом месте больше не видели. И вот заметили на Августовском канале.
Предпоследний раз эту редкую для нас птицу видели в 2012 году на реке Ула в Лепеле.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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При этом, птичку увидели не опытные наблюдатели-бердвотчеры, а женщина, которая просто поехала на Августовский канал прогуляться.
 
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