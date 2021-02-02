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Е. Бондаренко: Украина все больше превращается в колониальную страну

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина, по мнению многих киевских политиков, все глубже в пучине колониальной зависимости. Решения, определяющие судьбу страны, всегда и неизменно теперь принимаются за ее пределами. 

Изменить ситуацию с каждым днем все сложнее. Путь, ведущий к еще большей зависимости, - это почти всегда дорога в один конец. Выбраться - почти как шанс выиграть в лотерею. 

Елена Бондаренко, народный депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "Именно для того, чтобы легализовать и закрепить колониальную зависимость нашей страны, все решения принимаются вне Украины. Для того чтобы это легализовать, пытаются всех обладателей двух-трех паспортов протащить во власть, чтобы это не вызывало никакого общественного порицания".

 
 
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Украина, по мнению многих киевских политиков, все глубже в пучине колониальной зависимости. Решения, определяющие судьбу страны, всегда и неизменно теперь...
 
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