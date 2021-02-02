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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Бондаренко: Украина все больше превращается в колониальную страну Украина, по мнению многих киевских политиков, все глубже в пучине колониальной зависимости. Решения, определяющие судьбу страны, всегда и неизменно теперь...

Украина, по мнению многих киевских политиков, все глубже в пучине колониальной зависимости. Решения, определяющие судьбу страны, всегда и неизменно теперь принимаются за ее пределами.Изменить ситуацию с каждым днем все сложнее. Путь, ведущий к еще большей зависимости, - это почти всегда дорога в один конец. Выбраться - почти как шанс выиграть в лотерею.