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ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком
02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарковаться только в разрешенных местах. ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком. Такие машины часто мешают движению общественного транспорта и спецтехники. Для проверки используют прибор фотофиксации. "ПаркРайт" позволяет автоматически сканировать номера автомобилей, припаркованных не по правилам. Под особым вниманием площадки в центре города и возле торговых центров, где в часы пик скопление машин.
При помощи системы "ПаркРайт" за один рейд инспектор может зафиксировать десятки нарушений правил парковки. Это увеличивает эффективность контроля.
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Парковаться только в разрешенных местах. ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком. Такие машины часто мешают движению общественного...
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