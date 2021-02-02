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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком Парковаться только в разрешенных местах. ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком. Такие машины часто мешают движению общественного...

Парковаться только в разрешенных местах. ГАИ контролирует любителей оставлять авто под запрещающим знаком. Такие машины часто мешают движению общественного транспорта и спецтехники. Для проверки используют прибор фотофиксации. "ПаркРайт" позволяет автоматически сканировать номера автомобилей, припаркованных не по правилам. Под особым вниманием площадки в центре города и возле торговых центров, где в часы пик скопление машин.При помощи системы "ПаркРайт" за один рейд инспектор может зафиксировать десятки нарушений правил парковки. Это увеличивает эффективность контроля.