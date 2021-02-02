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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электродома не менее 30 % от общего объема ввода жилья Электродома составят не менее трети от общего объема введенного жилья в 2025 году. Об этом накануне рассказал заместитель министра архитектуры и строительства. По...

Электродома составят не менее трети от общего объема введенного жилья в 2025 году. Об этом накануне рассказал заместитель министра архитектуры и строительства. По его словам, данное направление должно развиваться постепенно. Электроэнергии в стране будет достаточно. Дополнительные мощности появились благодаря вводу в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. На этот год предусмотрено возведение более 170 тысяч квадратных метров квартир на электричестве. И еще один акцент на пятилетку: в Беларуси планируют внедрить стандарты зеленого строительства. Здесь речь уже не только об источниках энергии, а еще и о благоустройстве и озеленении.