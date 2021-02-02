ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электродома не менее 30 % от общего объема ввода жилья

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Электродома составят не менее трети от общего объема введенного жилья в 2025 году. Об этом накануне рассказал заместитель министра архитектуры и строительства. По его словам, данное направление должно развиваться постепенно. Электроэнергии в стране будет достаточно. Дополнительные мощности появились благодаря вводу в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. На этот год предусмотрено возведение более 170 тысяч квадратных метров квартир на электричестве. И еще один акцент на пятилетку: в Беларуси планируют внедрить стандарты зеленого строительства. Здесь речь уже не только об источниках энергии, а еще и о благоустройстве и озеленении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электродома составят не менее трети от общего объема введенного жилья в 2025 году. Об этом накануне рассказал заместитель министра архитектуры и строительства. По...
 
Новости дня
Новости общества
 
Власти Амстердама решили ликвидировать квартал красных фонарей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by