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Подарочные коробки вручат молодым мамам при выписке из роддома
02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ 5-м роддоме Минска стартовал третий этап акции для молодых мам "Подарочная коробка MAMA PRO". Каждая женщина, родившая малыша, при выписке получает набор необходимых в быту вещей - подгузники, влажные салфетки и даже капсулы для стирки детского белья. Коробки вручают во всех родильных домах столицы, в РНПЦ "Мать и дитя", а также клиническом роддоме Минской области.
Диана Мардас, руководитель проекта "MАМА PRO", акушер-гинеколог: "Мы рассчитываем примерно на 2 тысячи коробок ежемесячно в городе Минске. И с середины весны мы рассматриваем выход на областные города. На каждом этапе акции у нас коробки меняются, и даже в этом этапе может меняться, потому что могут присоединяться новые партнеры, которые неравнодушны к нам, нашему проекту и нашим мамам".
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С одной стороны, о них заботится наше государство. Как я уже сказала, в этом году на помощь семьям, воспитывающим детей, будет выделено более 5 миллиардов рублей, а с другой стороны, очень приятно получить какой-то маленький подарок".
За время первого и второго этапов проекта "MAMA PRO" подарочную коробку получили более 16 тысяч минских семей.
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В 5-м роддоме Минска стартовал третий этап акции для молодых мам "Подарочная коробка MAMA PRO". Каждая женщина, родившая малыша, при выписке получает набор...
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