ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подарочные коробки вручат молодым мамам при выписке из роддома

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В 5-м роддоме Минска стартовал третий  этап акции для молодых мам "Подарочная коробка MAMA PRO". Каждая женщина, родившая малыша,  при выписке получает набор необходимых в быту вещей - подгузники, влажные салфетки и даже капсулы для стирки детского белья. Коробки вручают во всех родильных  домах столицы, в РНПЦ "Мать и дитя", а также клиническом роддоме Минской области. 

Диана Мардас, руководитель проекта "MАМА PRO",  акушер-гинеколог: "Мы рассчитываем примерно на 2 тысячи коробок ежемесячно в городе Минске. И с середины весны мы рассматриваем выход на областные города. На каждом этапе акции у нас коробки меняются, и даже в этом этапе может меняться, потому что могут присоединяться новые партнеры, которые неравнодушны к нам, нашему проекту и нашим мамам".

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С одной стороны, о них заботится наше государство. Как я уже сказала, в этом году на помощь семьям, воспитывающим детей, будет выделено более 5 миллиардов рублей, а с другой стороны, очень приятно получить какой-то маленький подарок".

За время первого и второго этапов проекта "MAMA PRO" подарочную коробку получили более 16 тысяч минских семей. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 5-м роддоме Минска стартовал третий  этап акции для молодых мам "Подарочная коробка MAMA PRO". Каждая женщина, родившая малыша,  при выписке получает набор...
 
Новости дня
Новости общества
 
Е. Мураев: Украину разоряют, чтобы на этом заработать!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by