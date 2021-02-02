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Е. Мураев: Украину разоряют, чтобы на этом заработать!
02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе все хотят стабильности Украины. Ставленники соросовских фондов - это старательно подготовленная пятая колонна, считают многие украинские политики. Разорение страны, которая еще 30 лет тому назад была одним из экономических флагманов Европы, не может совершаться без корыстного интереса.
Евгений Мураев, народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов: "Кто такие соросята? Это настоящие коллаборанты! Это агенты влияния, которых выращивали у нас в стране за деньги американских налогоплательщиков, включая Сороса. Их делегировали во все наблюдательные советы, они контролируют все сферы нашей жизни. Я не считаю, что у какой-либо страны есть инетерсы за ее пределами, на которые она готова тратиться, не рассчитывая вытянуть больше, чем израсходовала. У нас разрушены все сферы, куда они влезли. Это инструменты геополитического рейдерства!".
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Не все хотят стабильности Украины. Ставленники соросовских фондов - это старательно подготовленная пятая колонна, считают многие украинские политики. Разорение...
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