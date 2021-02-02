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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Мураев: Украину разоряют, чтобы на этом заработать! Не все хотят стабильности Украины. Ставленники соросовских фондов - это старательно подготовленная пятая колонна, считают многие украинские политики. Разорение...

Не все хотят стабильности Украины. Ставленники соросовских фондов - это старательно подготовленная пятая колонна, считают многие украинские политики. Разорение страны, которая еще 30 лет тому назад была одним из экономических флагманов Европы, не может совершаться без корыстного интереса.