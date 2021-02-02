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В Беларуси планируют увеличить добычу нефти до 2 млн тонн в год
02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши нефтяники.
Андрей Худык, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "У нас прирастают эти запасы, чтобы выявлять больше месторождений и запасы чтобы увеличивались. Поэтому состоялся разговор о модернизации и расширении географии поиска нефти. Я уверен, что дорожная карта по аналогу Белгидромета будет подготовлена и окажет помощь нам, чтобы расширить и географию и найти новые меторождения нефти".
Радиационный фон в нормеОтдельно глава природоохранного ведомства остановился и на радиационном мониторинге окружающей среды. Андрей Худык подчеркнул: с момента запуска БелАЭС ухудшения радиационной обстановки на территории нашей страны не зафиксировано.
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До 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши нефтяники. Об этом в проекте АТН "Разговор у Президента" сообщил министр природных ресурсов и...
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