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Радиационный фон в норме

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси планируют увеличить добычу нефти до 2 млн тонн в год До 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши нефтяники. Об этом в проекте АТН "Разговор у Президента" сообщил министр природных ресурсов и...

До 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши нефтяники.Сегодня ежегодно добывается порядка 1 миллиона 750 тысяч тонн. Всего в стране открыто около сотни месторождений. На 60 из них ведется добыча. По оценке экспертов, промышленные запасы черного золота в белорусских недрах - до 51 миллиона тоннОтдельно глава природоохранного ведомства остановился и на радиационном мониторинге окружающей среды. Андрей Худык подчеркнул: с момента запуска БелАЭС ухудшения радиационной обстановки на территории нашей страны не зафиксировано.