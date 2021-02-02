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В Беларуси планируют увеличить добычу нефти до 2 млн тонн в год

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши  нефтяники. Об этом в проекте АТН "Разговор у Президента" сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык. Сегодня ежегодно добывается порядка  1 миллиона 750 тысяч тонн. Всего в стране открыто около сотни месторождений. На 60 из них ведется добыча. По оценке экспертов, промышленные запасы черного золота в белорусских недрах - до 51 миллиона тонн

Андрей Худык, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "У нас прирастают эти запасы,  чтобы выявлять больше месторождений и запасы чтобы увеличивались. Поэтому  состоялся разговор о модернизации и расширении географии поиска нефти. Я уверен, что  дорожная карта по аналогу Белгидромета будет подготовлена и окажет помощь  нам, чтобы расширить и географию и найти новые меторождения нефти".

Радиационный фон в норме

Отдельно глава природоохранного ведомства остановился и на радиационном мониторинге окружающей среды. Андрей Худык подчеркнул: с момента запуска БелАЭС ухудшения радиационной обстановки на территории нашей страны не зафиксировано.  

 
 
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До 2 миллионов тонн черного золота ежегодно планируют добывать наши  нефтяники. Об этом в проекте АТН "Разговор у Президента" сообщил министр природных ресурсов и...
 
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