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Туриндустрия-2025
02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо Всебелорусского народного собрания остается 9 дней. В числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии. Проектом Программы социально-экономического развития страны предусмотрено активнее развивать путешествия в пределах Беларуси и повышать качество туристических услуг, а также увеличить количество организованных туристов по стране.
В каждой области создадут туристический инфоцентрГлавный вектор – развитие внутреннего туризма. Предполагается создать новые региональные и локальные маршруты. Разрабатываются также меры поддержки организациям, наиболее пострадавшим из-за пандемии.
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До Всебелорусского народного собрания остается 9 дней. В числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии....
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