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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспозиция 18+ в Национальном центре современных искусств "Линии любви" от Шиле, Пикассо и Матисса. Творчество с пометкой "18+" в выставочных залах Национального центра современных искусств. На одной арт-площадке...

"Линии любви" от Шиле, Пикассо и Матисса. Творчество с пометкой "18+" в выставочных залах Национального центра современных искусств. На одной арт-площадке оригинальные прижизеннные литографии авторов самых откровенных полотен XX века. Собрание формировалось из частных европейских коллекций, каждое произведение искусства имеет статус аукционного предмета. Наряду со всемирно признанными мастерами можно оценить и ракурсы белорусской школы, работы 70 авторов и их эксперименты в скульптуре, акварели, живописи и графике.Проект "Линии любви" сопровождается открытыми лекциями, мастер-классами и творческими встречами с современными белорусскими художниками.