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Экспозиция 18+ в Национальном центре современных искусств

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Линии любви" от Шиле, Пикассо и Матисса. Творчество  с пометкой "18+"  в выставочных залах Национального центра современных искусств. На одной арт-площадке оригинальные прижизеннные литографии авторов самых откровенных полотен XX века. Собрание формировалось из частных европейских коллекций, каждое произведение искусства имеет статус аукционного предмета. Наряду со всемирно признанными мастерами можно оценить и ракурсы белорусской школы, работы 70 авторов и их эксперименты в скульптуре,  акварели, живописи и графике. 

Олег Рыжков, куратор выставочного проекта: "Посетителю будет интересно увидеть все в одном пространстве, чтобы можно было сравнить одно, второе, третье. Предположим, Пикассо. Мы видим сначала любовь к его модели или его музе, а затем ненависть, как это отражено в его рисунках. Шиле был очень эксцентричным художником, и это видно по его очертаниям, Матисс больше похож на него, я считаю его самым очаровательным с точки зрения отношения к женщинам".

Cергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств: "Я вижу в этой выставке прежде всего возможность показать зрителю, что человек красив. Но среди мужчин самые красивые женщины. Это объективно. Уверен, что следующая выставка будет с большим количеством участников, белорусских художников, и мы продолжим эту тему. Популяризация женской красоты".

Проект "Линии любви" сопровождается открытыми лекциями, мастер-классами и творческими встречами с современными белорусскими художниками. 

 
 
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"Линии любви" от Шиле, Пикассо и Матисса. Творчество  с пометкой "18+"  в выставочных залах Национального центра современных искусств. На одной арт-площадке...
 
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