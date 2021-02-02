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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Симоненко: Украинские власти - компрадоры Украинское правительство давно перестало служить интересам собственного народа, полагают многие политики в Киеве. Проблема в том, что даже манипуляции с тарифами...

Украинское правительство давно перестало служить интересам собственного народа, полагают многие политики в Киеве. Проблема в том, что даже манипуляции с тарифами - это все исполнение приказов международных финансовых структур. К заботам о благе народа, пусть в отдаленной перспективе, это не имеет никакого отношения.