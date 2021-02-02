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П. Симоненко: Украинские власти - компрадоры

02.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинское правительство давно перестало служить интересам собственного народа, полагают многие политики в Киеве. Проблема в том, что даже манипуляции с тарифами - это все исполнение приказов международных финансовых структур. К заботам о благе народа, пусть в отдаленной перспективе, это не имеет никакого отношения.

Петр Симоненко, народный депутат Верховной рады Украины II-VII созывов: "Готовность правительства решать эти проблемы…Они категорически не готовы. Они дали согласие на повышение этих тарифов не потому, что такие умные и они сделали все, чтобы у нас был достаток. Они этого не думали, они выполняли заказ МВФ. Они не являются украинской власти! Они компрадоры! Они выполняют заказ как олигархов, так и американцев!". 

 
 
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Украинское правительство давно перестало служить интересам собственного народа, полагают многие политики в Киеве. Проблема в том, что даже манипуляции с тарифами...
 
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