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Сколько человек в Беларуси пользуются интернетом, подсчитали в Минсвязи

02.02.2021 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев ― Sputnik. Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть составило 3 миллиона 256 тысяч, это на 23 тысячи больше, чем насчитывалось по состоянию на 1 июля 2020 года, такие данные приводит пресс-служба министерства связи и информатизации республики.

© Photo : Facebook / "Белтелеком"
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На 1 января 2021 года услуги электросвязи оказывают 189 операторов. Ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с. По данным Минсвязи, более 3,62 миллионов абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, и это на 120 тысяч больше, чем полгода назад.

К самой современной технологии доступа к сети GPON подключены 2,74 миллиона белорусов - за последние шесть месяцев их стало больше на 70 тысяч.

Также в ведомстве посчитали тех, кто пользуется услугами интернет-телевидения - цифра составила 2,36 миллионов.

На восемь тысяч увеличилось и число абонентов сотовой подвижной электросвязи, и по итогам 2020 года составило 11,66 миллионов. Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) сейчас можно воспользоваться на 98,7% территории Беларуси, доступ к третьему поколению - 3G – возможен на 98,4%.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отмечают, что за последние полгода в стране стало больше тех, кто пользуется как проводным, так и мобильным интернетом.
 
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