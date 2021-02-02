Минприроды оценило точность прогнозов Белгидромета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Точность прогнозов Белгидромета составляет более 98%, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в эфире телеканала "Беларусь 1" .

По его словам, точность прогнозов Белгидромета является высокой после модернизации метеостанции.

Худык отметил, что европейцы используют другую методику, которая предсказывает только опасные явления или оценивает процент прогностических моделей. Он подчеркнул, что сравнивать их с нашей системой – некорректно.

"На сегодняшний день мы на сутки прогнозируем практически 98,2%. Около 97,2% - недельные прогнозы. Это очень высокие показатели. И это подтверждает Всемирная метеорологическая организация", - сказал министр.

По его словам, модернизация станции продолжится, а в июне заработает обновленный закон о гидрометеорологической деятельности, позволяющий Белгидромету стань специализированной организацией, которая сможет выпускать прогноз погоды. Его смогут распространять другие лица, но с указанием источника и без искажения данных.

Ранее сообщалось, Беларусь намерена адаптировать национальное "погодное" законодательство под единый рынок услуг по прогнозу погоды на территории Евразийского экономического союза.

В январе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с большим недоверием относится к тем, кто прогнозирует погоду. Сразу после того, как этой тематикой озаботился белорусский лидер, в гидрометеослужбе произвели кадровые изменения.

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