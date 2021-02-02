|
Минприроды оценило точность прогнозов Белгидромета
02.02.2021 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Точность прогнозов Белгидромета составляет более 98%, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в эфире телеканала
© Sputnik / Евгений Биятов
По его словам, точность прогнозов Белгидромета является высокой после модернизации метеостанции.
Худык отметил, что европейцы используют другую методику, которая предсказывает только опасные явления или оценивает процент прогностических моделей. Он подчеркнул, что сравнивать их с нашей системой – некорректно.
"На сегодняшний день мы на сутки прогнозируем практически 98,2%. Около 97,2% - недельные прогнозы. Это очень высокие показатели. И это подтверждает Всемирная метеорологическая организация", - сказал министр.
По его словам, модернизация станции продолжится, а в июне заработает
Ранее сообщалось, Беларусь намерена
В январе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что Беларусь будет адаптировать национальное "погодное" законодательство для единого рынка услуг на территории Евразийского экономического...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)