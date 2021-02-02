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Рассказываем, что происходит в Беларуси и вокруг нее 2 февраля
02.02.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 февраля в разных городах Беларуси проходят суды над участниками акций протеста. Надругательство над государственным флагом, подстрекательство к терроризму, массовые беспорядки — статьи у обвиняемых самые разные. Тем временем белорусы по всему миру продолжают выходить на локальные акции солидарности: в Санкт-Петербурге, Милане и Минске. Что происходит в стране 2 февраля — рассказываем в нашем ежедневном онлайне.
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2 февраля в разных городах Беларуси продолжатся суды над участниками акций протеста. Тем временем белорусы по всему миру продолжают выходить на локальные акции...
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