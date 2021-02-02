Рассказываем, что происходит в Беларуси и вокруг нее 2 февраля

Источник материала: Tut.by

2 февраля в разных городах Беларуси проходят суды над участниками акций протеста. Надругательство над государственным флагом, подстрекательство к терроризму, массовые беспорядки — статьи у обвиняемых самые разные. Тем временем белорусы по всему миру продолжают выходить на локальные акции солидарности: в Санкт-Петербурге, Милане и Минске. Что происходит в стране 2 февраля — рассказываем в нашем ежедневном онлайне.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сториз инстаграм-аккаунт @tutbylive .