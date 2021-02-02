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«Личности установить невозможно, никто ничего не видел». Еще одному избитому в августе отказали в возбуждении дела
02.02.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисту «Страны для жизни» Дмитрию Лукомскому пришла бумага с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, применявших силу в отношении него 11 августа,
Лукомского задержали у здания «Белтелекома» в Гомеле за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» после выборов. При задержании действовали жестко, затем увезли Центральный РОВД.
Из милиции Дмитрий вышел с многочисленными травмами. Позже он написал заявление в СК.
В ответе сказано, что уголовное дело возбудить невозможно «за отсутствием в деянии состава преступления»: личности задерживавших установить невозможно, так как они были «в фирменном обмундировании»; сотрудники Центрального РОВД ничего не видели, при них никто противоправных действий не совершал; травмы, полученные Дмитрием, не угрожали его здоровью, не привели к временной утрате работоспособности.
Напомним, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси
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«Личности установить невозможно, никто ничего не видел». Еще одному избитому в августе отказали в возбуждении дела
В ответе сказано, что уголовное дело возбудить невозможно «за отсутствием в деянии состава преступления»: личности задерживающих установить невозможно, так как...
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