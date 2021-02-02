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В Беларуси вынесли первый приговор по «делу Тихановского»
02.02.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Слуцкого видео-блогера Владимира Неронского приговорили к тюремному заключению в рамках так называемого «дела Тихановского». Приговор стал первым по данному делу.
Неронскому вменяют в вину часть 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статью 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. Правоохранители нашли в его критике мэра Слуцка оскорбление. Многие видео Неронского были о действиях и бездействиях местных властей, в том числе, мэра города. Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский присутствовал на суде, но никаких претензий к Неронскому официально не выдвигал.
Кроме того, согласно обвинению, Владимир Неронский, который являлся активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в ряде городов Беларуси через канал на YouTube и телеграм-канал «Страна для жизни». Следствие полагает, что он размещал ролики с призывом к людям принимать участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Сегодня Неронского приговорили к трем годам колонии.
Блогер Сергей Тихановский намеревался баллотироваться в президенты на выборах, но
В письме журналисту TUT.BY Тихановский
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Слуцкого видео-блогера Владимира Неронского приговорили к тюремному заключению в рамках так называемого «дела Тихановского». Приговор стал первым по данному...
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