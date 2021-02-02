В Беларуси вынесли первый приговор по «делу Тихановского»

Слуцкого видео-блогера Владимира Неронского приговорили к тюремному заключению в рамках так называемого «дела Тихановского». Приговор стал первым по данному делу.

Неронскому вменяют в вину часть 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статью 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. Правоохранители нашли в его критике мэра Слуцка оскорбление. Многие видео Неронского были о действиях и бездействиях местных властей, в том числе, мэра города. Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский присутствовал на суде, но никаких претензий к Неронскому официально не выдвигал.

Кроме того, согласно обвинению, Владимир Неронский, который являлся активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в ряде городов Беларуси через канал на YouTube и телеграм-канал «Страна для жизни». Следствие полагает, что он размещал ролики с призывом к людям принимать участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Сегодня Неронского приговорили к трем годам колонии.

Блогер Сергей Тихановский намеревался баллотироваться в президенты на выборах, но был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. В конце прошлого года инициатива BYPOL установила, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено по политическим мотивам : власти фактически придумали для него статью, чтобы посадить на максимальный срок.