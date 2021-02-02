В Витебске увольняют сотрудника медуниверситета: за прогулы, пока был в ИВС из-за БЧБ-штор

Источник материала: Tut.by

На окне у жителя Витебска, сотрудника медуниверситета Александра Моисеева, месяц висели БЧБ-шторы. Это стало известно милиции — и мужчину отправили в ИВС за несанкционированный пикет. А сейчас медика собираются уволить с работы, рассказал TUT.BY Александр.



Иллюстративный снимок. Фото: читатель TUT.BY

Александр Моисеев работает ассистентом кафедры общей и ортопедической стоматологии Витебского государственного медицинского университета. Но с 5 февраля он будет безработным.

— На окне моей спальни в доме на четвертом этаже примерно месяц висели БЧБ-шторы. Три полосы ткани — белая, красная и белая. Милиция решила, что это национальный флаг. Утром 20 января я пришел по повестке в Октябрьский РОВД. На меня составили протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Шторы бело-красно-белого цвета на окне расценили как одиночный пикет, — рассказывает Александр Моисеев.

Медика задержали и отправили в ИВС. Там он находился более двух суток — до 16 часов 22 января.

— Я дал знать на работу, где я нахожусь, что задержан по административной статье.

25 января судья суда Октябрьского района Витебска Владимир Цариков признал Александра Моисеева виновным в незаконном пикетировании и оштрафовал его на 8 базовых величин (232 рубля). Медик обжаловал это решение, но дата нового рассмотрения дела еще не назначена.

Тем не менее сотрудника ВГМУ собираются уволить — с 5 февраля:

— Мне пришлось писать объяснительные на имя ректора и завкафедрой. А 1 февраля меня ознакомили с приказом об увольнении — за прогулы в те дни, когда я находился в ИВС. Считаю, что со мной обошлись незаконно. В своем доме я могу повесить шторы любой расцветки и формы. Работодатель считает, что, находясь в ИВС, я прогуливал работу. Я же выполнял требование органа, ведущего административный процесс, — говорит Александр Моисеев.