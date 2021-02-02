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В прошлом году в Бресте смертность превысила рождаемость

02.02.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Бресте впервые за последние годы зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, сообщает «Брестская газета».

Показатель рождаемости по сравнению с 2019-м практически не изменился, однако увеличилась общая смертность. Об этом сообщил на встрече с избирателями председатель Брестского горсовета депутатов Николай Красовский.

 
Теги: Брест
 
 
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