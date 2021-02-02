В прошлом году в Бресте смертность превысила рождаемость

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Бресте впервые за последние годы зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, сообщает «Брестская газета» .

Показатель рождаемости по сравнению с 2019-м практически не изменился, однако увеличилась общая смертность. Об этом сообщил на встрече с избирателями председатель Брестского горсовета депутатов Николай Красовский.