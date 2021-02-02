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Дороги нет. К приюту для бездомных животных в Витебске не могут доехать машины с едой

02.02.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сложной ситуации оказались питомцы витебского приюта для бездомных животных «Добрик»: сюда не могут доехать машины с продуктами, так как отрезок Старобабиновичского тракта весь в ухабах и колеях, пишет «Витебский курьер news».


Часть Старобабиничского тракта — до приюта «Добрик» — стала в последние дни непреодолимым препятствием для большинства автомобилей. Местность на этой дороге болотистая, периодически ее размывает. Вот и сейчас путь изрыт ухабами и колеями. 1 февраля несколько автомобилей, которые хотели доставить передачи в «Добрик», застряли на полпути.

Волонтер Юлия периодически привозит для животных пищевые отходы из городских школ. 1 февраля девушка не смогла доставить еду питомцам: машина села в колею.


За состоянием дороги, ведущей в ГСК и приют, не следят давно. В конце декабря был сильный гололед, и этот отрезок Старобабиновичского тракта не посыпали песком. А весной и осенью по этой дороге не то что проехать — пройти по обочине к автобусной остановке можно с трудом, говорят местные.

Вот и сейчас жители города хотят помочь собакам и кошкам, привезти еду, вещи и подстилки, но не могут доехать до приюта. Туда с трудом попала даже «Нива».

Витебский приют для бездомных животных относится к предприятию «Спецавтобаза», которое находится по соседству.


 
 
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Отрезок Старобабиновичского тракта весь в ухабах и колеях.
 
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