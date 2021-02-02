Последствия «Ларса» в Гродно: огромные сосульки, уборка улиц и гололедные травмы

Источник материала: Tut.by

В Гродно до сих пор устраняют последствия снегопада, который в областной центр принес южный циклон «Ларс». Предприятие «Спецавтохозяйство» до сих пор расчищает проезжую часть, а сотрудники ЖЭСа — дворовые территории, остановки, и те места, где спецтехнике сложно подобраться. Справиться со снегом помогают и простые гродненцы, сообщает «Гродно Плюс». Сейчас в Гродно борются с еще одной зимней проблемой — внушительными сосульками под крышами зданий. Коммунальники начали сбивать их еще на прошлой неделе, работы до сих пор продолжаются.



Фото: vgr.by

Работники ЖКХ признаются, что сосульки и подмерзший снег остаются проблемой для них и жителей города. Из-за гололеда, кстати, некоторые гродненцы получили травмы.

По информации больницы скорой медицинской помощи, за минувшие выходные с гололедными травмами в травмпункт обратились 37 человек. Еще четверо неудачно покатались на тюбинге. Из всех трое были отправлены на госпитализацию.



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Что касается сосулек, то по поводу них в гродненские ЖЭСы поступает много жалоб. Работы, судя по крышам, коммунальникам предстоит еще много.

Кстати, синоптики прогнозируют в ближайшие дни также гололед, небольшой снег и мороз, и даже дождь.

— Ночью будет без существенных осадков, а днем местами небольшие осадки в виде снега. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. 3 февраля уже потеплеет. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха от нуля до -5°С, днем от -2 до +3°С, — рассказала инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет» Елена Иванова.