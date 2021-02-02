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Оранжевый уровень опасности объявлен на среду по югу страны

02.02.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы на среду, сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«3 февраля по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении.

В среду синоптики прогнозируют временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0°C по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем −3…+4°С, по юго-западу до +5°С.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается усиление морозов.

 
 
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«3 февраля по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.
 
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