Оранжевый уровень опасности объявлен на среду по югу страны

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы на среду, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«3 февраля по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении.

В среду синоптики прогнозируют временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0°C по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем −3…+4°С, по юго-западу до +5°С.

По предварительному прогнозу , в выходные ожидается усиление морозов.