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Оранжевый уровень опасности объявлен на среду по югу страны
02.02.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы на среду, сообщает Белгидромет Минприроды.
«3 февраля по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении.
В среду синоптики прогнозируют временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0°C по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем −3…+4°С, по юго-западу до +5°С.
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«3 февраля по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.
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