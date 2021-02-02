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Под Брестом возле речного порта нашли тело 51-летнего мужчины
02.02.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле речного порта под Брестом обнаружили тело 51-летнего мужчины, сообщает
Тело нашел прохожий.
Следователи и эксперты признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 51-летний брестчанин.
Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
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Признаков насильственной смерти на теле не нашли.
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