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В Могилеве аноним рассказал о якобы минировании школы - это оказалось ложью

02.02.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 2 февраля в средней школе № 20 работали саперы: в милицию поступило сообщение о якобы минировании здания. Информация оказалась ложной, сообщает УВД Могоблисполкома.


Фото: Яндекс. Карты

2 февраля, в 02.50, на электронную почту УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о том, что в помещении СШ № 20 планируется закладка взрывного устройства.

В школу немедленно выехали саперы, медики, спасатели, следователи. Здание школы обследовали, информация о минировании не подтвердилась.

Автора ложного сообщения ищут.

СШ № 20 находится на проспекте Пушкинском, 77.

 
Теги: Могилев
 
 
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