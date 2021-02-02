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В Могилеве аноним рассказал о якобы минировании школы - это оказалось ложью
02.02.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 2 февраля в средней школе № 20 работали саперы: в милицию поступило сообщение о якобы минировании здания. Информация оказалась ложной,
2 февраля, в 02.50, на электронную почту УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о том, что в помещении СШ № 20 планируется закладка взрывного устройства.
В школу немедленно выехали саперы, медики, спасатели, следователи. Здание школы обследовали, информация о минировании не подтвердилась.
Автора ложного сообщения ищут.
СШ № 20 находится на проспекте Пушкинском, 77.
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Автора анонимного письма ищут.
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