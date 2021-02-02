В Могилеве аноним рассказал о якобы минировании школы - это оказалось ложью

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 2 февраля в средней школе № 20 работали саперы: в милицию поступило сообщение о якобы минировании здания. Информация оказалась ложной, сообщает УВД Могоблисполкома.



Фото: Яндекс. Карты

2 февраля, в 02.50, на электронную почту УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о том, что в помещении СШ № 20 планируется закладка взрывного устройства.

В школу немедленно выехали саперы, медики, спасатели, следователи. Здание школы обследовали, информация о минировании не подтвердилась.

Автора ложного сообщения ищут.

СШ № 20 находится на проспекте Пушкинском, 77.