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Уголовное дело за насилие в отношении милиционера и хулиганство

02.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футбольного фаната из Могилева. Как сообщает МВД, в конце прошлого года оперативники задержали троих человек. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения беспричинно избили двоих человек. Затем один из фанатов напал на сотрудника департамента охраны. 

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси: "Выяснилось, что 21-летний могилевчанин является лидером фанатов могилевского «Днепра», а его приятели активными участниками.  Известно, что фигуранты поддерживают дружеские отношения с околофутбольной группировкой из Москвы. Подозреваемые неоднократно выезжали в Россию для участия в международных договорных драках".

Расследование уголовного дела продолжается

В настоящее время подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футбольного фаната из Могилева. Как сообщает МВД, в конце прошлого года оперативники задержали троих...
 
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