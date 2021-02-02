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Уголовное дело за насилие в отношении милиционера и хулиганство
02.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футбольного фаната из Могилева. Как сообщает МВД, в конце прошлого года оперативники задержали троих человек. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения беспричинно избили двоих человек. Затем один из фанатов напал на сотрудника департамента охраны.
Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси: "Выяснилось, что 21-летний могилевчанин является лидером фанатов могилевского «Днепра», а его приятели активными участниками. Известно, что фигуранты поддерживают дружеские отношения с околофутбольной группировкой из Москвы. Подозреваемые неоднократно выезжали в Россию для участия в международных договорных драках".
Расследование уголовного дела продолжаетсяВ настоящее время подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футбольного фаната из Могилева. Как сообщает МВД, в конце прошлого года оперативники задержали троих...
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