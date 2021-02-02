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В Бобруйске журналистку признали участницей протестной акции и наказали штрафом. А ее коллегу - нет
02.02.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске осудили журналистку «Бобруйского курьера» Марину Молчанову,
4 октября в Бобруйске
Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.
Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку, Алесю пока выпустили. А 3 ноября Латинскую оштрафовали за участие в акции протеста на 15 базовых величин, или 405 рублей.
7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста.
9 октября суд в Бобруйске признал журналиста «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова
Марину Молчанову ночью после задержания увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. Марину госпитализировали, 5 октября выписали из больницы. Позже ее дело отправляли на доработку. В итоге прошло пять судебных заседаний, последнее из которых длилось пару минут — судья Елена Гормаш зачитала обвинительный приговор.
Марина Молчанова не раз подчеркивала в суде, что она не участвовала в шествии, а лишь выполняла свою работу корреспондента. Об этом
Молчанова ходатайствовала приобщить к своему делу видеозаписи, использованные в деле Носова, но судья Елена Гормаш ходатайство отклонила. Судья не удовлетворила также ходатайство о вызове в качестве свидетеля Александра Лобана, технического эксперта УВД.
Адвокат Александр Рыжков зачитал речь, в которой вспомнил все многочисленные нестыковки в деле журналистки, начиная от статьи 23.39, которая фигурировала в повестке на первый опрос по делу, и заканчивая двумя адресами «места совершения правонарушения», которые так и остались в протоколе после доработки.
Адвокат напомнил, что уже в день задержания было нарушено право Марины Молчановой на сбор и распространение информации, а в УВД — на получение юридической помощи.
Обвинительное решение суда Марина Молчанова будет обжаловать в областном суде.
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Марина Молчанова будет обжаловать решение суда.
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