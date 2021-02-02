В Бобруйске журналистку признали участницей протестной акции и наказали штрафом. А ее коллегу - нет

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске осудили журналистку «Бобруйского курьера» Марину Молчанову, сообщает bobr.by. Ее признали виновной в участии в несанкционированном мероприятии и наказали штрафом в размере 20 базовых величин, или 580 рублей. Решение суда Марина Молчанова будет опротестовывать.



Фото: facebook.com/marina.mauchanavabushynskaya

4 октября в Бобруйске проходила акция протеста . Тогда была задержана почти вся колонна демонстрантов, в том числе четыре журналиста местных изданий, которые освещали события воскресенья.

Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.

Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку, Алесю пока выпустили. А 3 ноября Латинскую оштрафовали за участие в акции протеста на 15 базовых величин, или 405 рублей.

7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста.

9 октября суд в Бобруйске признал журналиста «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова невиновным в участии в несанкционированной акции .

Марину Молчанову ночью после задержания увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. Марину госпитализировали, 5 октября выписали из больницы. Позже ее дело отправляли на доработку. В итоге прошло пять судебных заседаний, последнее из которых длилось пару минут — судья Елена Гормаш зачитала обвинительный приговор.



Фото: «Бобруйский курьер»

Марина Молчанова не раз подчеркивала в суде, что она не участвовала в шествии, а лишь выполняла свою работу корреспондента. Об этом говорили и свидетели — главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко и журналист «Вечернего Бобруйска» Денис Носов. Напомним, Носова задерживали вместе с Молчановой и остальными журналистами и оправдали.

Молчанова ходатайствовала приобщить к своему делу видеозаписи, использованные в деле Носова, но судья Елена Гормаш ходатайство отклонила. Судья не удовлетворила также ходатайство о вызове в качестве свидетеля Александра Лобана, технического эксперта УВД.

Адвокат Александр Рыжков зачитал речь, в которой вспомнил все многочисленные нестыковки в деле журналистки, начиная от статьи 23.39, которая фигурировала в повестке на первый опрос по делу, и заканчивая двумя адресами «места совершения правонарушения», которые так и остались в протоколе после доработки.

Адвокат напомнил, что уже в день задержания было нарушено право Марины Молчановой на сбор и распространение информации, а в УВД — на получение юридической помощи.

Обвинительное решение суда Марина Молчанова будет обжаловать в областном суде.