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То мало, то невкусно. КГК проверил школьные столовые Петриковского района - и нашел кучу нарушений

02.02.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КГК проверил школьные столовые Петриковского района — и выявил проблемы, сообщает «Гомельская правда».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, в двух из четырех проверяемых школ порции не соответствовали норме по весу. Недовесы в некоторых отобранных для контроля порциях составили более 20%.

Во всех учреждениях заменяли блюда неравноценными либо вовсе исключали их из меню. Детям не выдавали положенные по рациону фрукты, не хватало соков, круп, мяса, картофеля, сметаны, бобовых, макарон, сливочного масла, рыбы, колбас.

В столовых двух школ готовили блюда низкого качества. Так, «щи из свежей капусты» представляли собой горку крупно нарезанных овощей с небольшим количеством жидкости. «Жаркое по-домашнему» выглядело как полуразвалившаяся масса из картофеля и говядины. А вместо тушеной в соусе птицы учащимся одной из школ подавали куски мяса хребтовой части или крыльев.

В учреждениях образования такие недочеты в питании объяснили недостаточностью финансирования. Тем не менее проведенный КГК анализ показал, что у школ были резервы, чтобы снизить стоимость блюд и повысить энергетическую ценность рационов, но они их не использовали.

Ситуацию будут исправлять.

 
 
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В учреждениях образования такие недочеты в питании объяснили недостаточностью финансирования. Но это не так, говорят контролеры.
 
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