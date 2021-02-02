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В Минске ГАИ остановила мужчин, которые ехали за «закладкой» в лес. Их задержали
02.02.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали троих мужчин, которые приехали в лес за «закладкой». Подробности
35-летний минчанин решил купить наркотики в теневом сегменте интернета. Ему пришло сообщение с указанием места, где наркотик находится, он поехал за ним с приятелями на машине.
Мужчин, которые ехали в сторону лесополосы, остановили сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения.
При опросе мужчины не смогли пояснить, зачем ехали в лес. В мобильном телефоне одного из пассажиров нашли сообщение с координатами тайника.
В указанном месте нашли сверток из изоленты зеленого цвета. Внутри был порошок общей массой 2,92 грамма, в составе которого содержался психотроп мефедрон.
Сейчас сотрудники наркоконтроля устанавливают каналы поставки и сбыта наркотика. Материалы проверки переданы в Центральный РОСК, возбуждено уголовное дело.
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35-летний минчанин решил купить наркотик, поехал за ним в лес на машине со своими друзьями. Машину остановила ГАИ. В итоге все трое задержаны, заведено уголовное...
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