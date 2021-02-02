В Минске ГАИ остановила мужчин, которые ехали за «закладкой» в лес. Их задержали

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали троих мужчин, которые приехали в лес за «закладкой». Подробности сообщает минская милиция.

35-летний минчанин решил купить наркотики в теневом сегменте интернета. Ему пришло сообщение с указанием места, где наркотик находится, он поехал за ним с приятелями на машине.

Мужчин, которые ехали в сторону лесополосы, остановили сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения.

При опросе мужчины не смогли пояснить, зачем ехали в лес. В мобильном телефоне одного из пассажиров нашли сообщение с координатами тайника.

В указанном месте нашли сверток из изоленты зеленого цвета. Внутри был порошок общей массой 2,92 грамма, в составе которого содержался психотроп мефедрон.

Сейчас сотрудники наркоконтроля устанавливают каналы поставки и сбыта наркотика. Материалы проверки переданы в Центральный РОСК, возбуждено уголовное дело.