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В Минске ГАИ остановила мужчин, которые ехали за «закладкой» в лес. Их задержали

02.02.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали троих мужчин, которые приехали в лес за «закладкой». Подробности сообщает минская милиция.

35-летний минчанин решил купить наркотики в теневом сегменте интернета. Ему пришло сообщение с указанием места, где наркотик находится, он поехал за ним с приятелями на машине.

Мужчин, которые ехали в сторону лесополосы, остановили сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения.

При опросе мужчины не смогли пояснить, зачем ехали в лес. В мобильном телефоне одного из пассажиров нашли сообщение с координатами тайника.

В указанном месте нашли сверток из изоленты зеленого цвета. Внутри был порошок общей массой 2,92 грамма, в составе которого содержался психотроп мефедрон.

Сейчас сотрудники наркоконтроля устанавливают каналы поставки и сбыта наркотика. Материалы проверки переданы в Центральный РОСК, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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35-летний минчанин решил купить наркотик, поехал за ним в лес на машине со своими друзьями. Машину остановила ГАИ. В итоге все трое задержаны, заведено уголовное...
 
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