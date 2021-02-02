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Ученые создали точную копию древнейших картин планеты

02.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уникальный туристический аттракцион готовятся открыть во Франции. Ученые в точности воссоздают одну из самых знаменитых пещер планеты. Подземные лабиринты Коске известны своей наскальной живописью - древнейшей на планете. В основном, это отпечатки ладоней и изображения зверей - им приблизительно 27 тысяч лет. Посетить Каске желали бы тысячи туристов, но вход в пещеру расположен на глубине 37 метров: уровень моря поднялся еще в палеолите. Теперь, когда туризм после пандемии оживет, в Марселе можно будет увидеть в подробностях одну из древнейших художественных галерей планеты, украшенную произведениями первобытного изобразительного искусства.
 
 
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Уникальный туристический аттракцион готовятся открыть во Франции. Ученые в точности воссоздают одну из самых знаменитых пещер планеты. Подземные лабиринты Коске...
 
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