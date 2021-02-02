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В Минске начался суд над еще одним участником массовых беспорядков
02.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлокировка движения транспорта, угроза насилия в отношении милиционеров и повреждение машины ГАИ – в Минске начался суд над еще одним участником массовых беспорядков. По данным следствия, в августе 42-летний минчанин вместе с другими участниками на пересечении Богдановича, Купалы и Сторожевской перекрыл несколько полос проезжей части, после чего фигурант вместе с неизвестными стали бросать различные предметы в автомобиль. К материалам уголовного дела приобщены записи с регистраторов, камер наблюдения и видеороликов, размещенных в интернете. Причиненный имущественный ущерб превышает 2 тысячи рублей. Еще до суда задержанный был заключен под стражу.
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Блокировка движения транспорта, угроза насилия в отношении милиционеров и повреждение машины ГАИ – в Минске начался суд над еще одним участником массовых...
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