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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так General Motors к 2035 году откажется от бензина Крупнейший автопроизводитель США General Motors намерен к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы полностью...

Крупнейший автопроизводитель США General Motors намерен к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы полностью сосредоточиться на электрокарах. В ближайшее время компания хочет добиться прибыльности нового направления. Руководство уверено, что сможет решить задачу, несмотря на технологические проблемы. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что General Motors собирается уже к 2025 году выпустить 30 новых моделей электроавтомобилей. На производство предполагается потратить 27 миллиардов долларов.