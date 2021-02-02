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General Motors к 2035 году откажется от бензина
02.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрупнейший автопроизводитель США General Motors намерен к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы полностью сосредоточиться на электрокарах. В ближайшее время компания хочет добиться прибыльности нового направления. Руководство уверено, что сможет решить задачу, несмотря на технологические проблемы. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что General Motors собирается уже к 2025 году выпустить 30 новых моделей электроавтомобилей. На производство предполагается потратить 27 миллиардов долларов.
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Крупнейший автопроизводитель США General Motors намерен к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы полностью...
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