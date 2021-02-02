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Президент: Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений по самым разным вопросам жизни

ВНС пройдет 11 и 12 февраля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовку к ВНС обсудили у президента До Всебелорусского народного собрания чуть больше недели. Президент: Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений по самым разным вопросам жизни О...

До Всебелорусского народного собрания чуть больше недели.О приготовлениях к форуму говорили сегодня во Дворце Независимости. Важнейшее событие в жизни страны необходимо провести на высоком уровне. Это главное требование президента. Не должно быть допущено ни организационных промахов, ни концептуальных просчетов. Формат предполагает масштабный диалог по самым разным аспектам развития Беларуси. И эту форму выработки важных решений нужно использовать результативно. Голос каждого региона будет представлен на должном уровне. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.Непосредственную подготовку к Всебелорусскому собранию предваряли диалоговые площадки. Итог работы – несколько тысяч предложений (от принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере, политической жизни). Президент уверен: все они должны отражать реальные проблемы граждан, ответить на все запросы общества. В суверенной истории форум проводился пять раз. Очередной, шестой, уже на следующей неделе - 11 и 12 февраля.