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Политические партии Беларуси присоединяются к обращению профсоюзов

02.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских предприятий. Подобные меры ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. Позицию Федерации профсоюзов Беларуси о недопустимости санкционной политики  разделяют и политические партии страны. 

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Любые призывы к санкциям - это предательство своей страны, предательство своего народа, предательство интересов этого государства. Те, кто сейчас ползает, как попрошайка, по кабинетам Евросоюза, по кабинетам других государств и вымаливает санкции для своего народа - это люди, которые предали свою страну, за это надо нести ответственность, за это надо судить. Конечно, партия, которую я возглавляю, либерально-демократическая, поддержала обращение Федерации профсоюзов, и не только я, а все руководители региональных структур. По ком бьют санкции? Конечно же, они бьют по народу, по людям, по стране".

 
 
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Работники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских...
 
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