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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политические партии Беларуси присоединяются к обращению профсоюзов Работники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских...

Работники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских предприятий. Подобные меры ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. Позицию Федерации профсоюзов Беларуси о недопустимости санкционной политики разделяют и политические партии страны.