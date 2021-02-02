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Политические партии Беларуси присоединяются к обращению профсоюзов
02.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаботники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских предприятий. Подобные меры ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. Позицию Федерации профсоюзов Беларуси о недопустимости санкционной политики разделяют и политические партии страны.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Любые призывы к санкциям - это предательство своей страны, предательство своего народа, предательство интересов этого государства. Те, кто сейчас ползает, как попрошайка, по кабинетам Евросоюза, по кабинетам других государств и вымаливает санкции для своего народа - это люди, которые предали свою страну, за это надо нести ответственность, за это надо судить. Конечно, партия, которую я возглавляю, либерально-демократическая, поддержала обращение Федерации профсоюзов, и не только я, а все руководители региональных структур. По ком бьют санкции? Конечно же, они бьют по народу, по людям, по стране".
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Работники организаций и предприятий продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против экономических санкций Евросоюза в отношении белорусских...
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