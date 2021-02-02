«Была одной из лучших студенток». В Витебске из «меда» отчислили второкурсницу, которая провела 17 суток в ИВС

Источник материала: Tut.by

Второкурсницу лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полину Нитченко, которая провела 17 суток в ИВС — за цепь солидарности и видеообращение студентов, — а до этого получала штрафы по статье 23.34 КоАП, отчислили из вуза. Об этом девушка узнала, выйдя из изолятора 1 февраля.



Полина Нитченко на одном из мирных уличных маршей осенью 2020 года в Витебске. Фото: Сергей Серебро

Полине Нитченко — 18 лет. В ВГМУ она поступила в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, поступивших на бюджет на лечфак, пишут «Народные новости Витебска».

Полина приехала учиться в Витебск из Жодино. Мама девушки — ЛОР-врач.

Как рассказали TUT.BY друзья Полины, в университете она была «одной из лучших студенток»:

— Училась она не просто хорошо, а отлично! Была старостой студенческой хоровой капеллы, участвовала в конкурсе «100 идей для Беларуси». И в целом Полина отзывчивый, добрый человек. Именно из таких людей и получаются прекрасные врачи.

1 февраля Полину встречали возле ИВС мама, которая приехала из Жодино, а также друзья и простые витебляне. Там же девушка узнала, что ее отчислили из университета.



Полину встречает из ИВС мама. Фото: «Віцебская вясна»

В разговоре с TUT.BY Полина Нитченко рассказала, что сделает все необходимое, чтобы восстановиться.

— Я очень хочу вернуться к учебе. И хочу учиться в Беларуси. Пока еще не видела приказа об отчислении, так как после освобождения из изолятора мы с мамой поехали домой в Жодино. Но в скором времени я планирую приехать в Витебск и ознакомиться с документами об отчислении. Тогда буду знать, как поступать дальше.

— В студенческих телеграм-каналах писали, что вас, успешную студентку, отчислили за неявку на всего лишь один экзамен, который прошел 20 января — пока вы были под арестом. Это на самом деле так?

— По сути, меня отчислили за протестные взгляды. Хотя при этом администрация вуза действовала по закону — в соответствии с Кодексом об образовании. В нем прописано, что за какие-то провинности [студента] собирается комиссия — совет профилактики правонарушений. И она решает, что делать с человеком. Три выговора — это отчисление. Именно столько у меня и было. Хотя я так и не поняла, какие правонарушения я совершила, чьи права нарушила?



Фото: инстаграм Полины Нитченко

Полина говорит, что не согласна с происходящим в стране после выборов:

— Я просто не могу молчать, когда вижу грязь этой системы. Волна возмущения от этой несправедливости и заставляла меня выходить [на мирные акции]. Но одно дело, когда ты наблюдаешь за всем со стороны — как кого-то задерживают, судят, — и совсем другое, когда ты проживаешь это сам.

Среди силовиков, с которыми девушке пришлось общаться после выборов, по ее словам, «есть разные люди и разное отношение к тем, кто проходит по статье 23.34»:

— Среди них есть те, кто понимает: то, что сейчас происходит в Беларуси, — это что-то неправильное. И половина сотрудников не обращалась со мной как с преступницей.

Напомним, Полину Нитченко четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября , в которой ребята спели на улице возле университета цоевскую «Перемен». Студентка в целом тогда получила штрафы в 44 базовые величины (в 2020 году это было 1188 рублей).

15 января Полину снова задержали и осудили к 7 суткам ареста за участие в видеообращении студентов Витебска против насилия после выборов. Этот ролик они записали еще в октябре прошлого года.

22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел еще один суд — и судья Владимир Цариков наказал ее еще 10 сутками ареста за участие в цепи солидарности в поддержку политзаключенных студентов.

20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти.