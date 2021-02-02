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Начальник отдела пищекомбината продавал товар по заниженным ценам подставной фирме, а потом перепродавал его

02.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальника отдела продаж пищекомбината в Молодечно подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

42-летний минчанин, работая начальником отдела продаж, с апреля по август 2020 года организовал реализацию продукции по заниженным ценам, сообщили в милиции. Ущерб предприятию — 270,2 тысяч рублей.

Мужчина от имени пищекомбината заключил договоры на поставку консервированной продукции подставной фирме-покупателю, учредителем которой по бумагам являлась его мать. Полученный товар он сбывал на российский рынок.

«Преступная схема начала действовать после избрания антикризисного управляющего комбината. „По случайности“ им стал представитель организации, принадлежащей супруге подозреваемого. Поэтому управляющий не сильно вникал в дела семейного подряда», — сказано в сообщении.

Подозреваемый уволен с предприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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