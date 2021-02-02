Сутки и штрафы за «пикет на видео». Как судья объяснила свое решение?

Источник материала: Tut.by

«Хотим жить в свободном и правовом государстве, где соблюдаются закон и права человека», — с такими словами сотрудники гражданской авиации выступили против насилия и беззакония в Беларуси. Они записали и опубликовали ролик, через месяц на них составили протокол за незаконный пикет, в итоге участники обращения получили сутки и большие штрафы . «Видеообращение теперь пикет?» — задавали вопрос наши читатели. Узнали, как судья обосновала свое решение.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

4 декабря 2020 года появилось видео , на котором сотрудники «Белавиа» и Национального аэропорта Минск осудили жестокое обращение силовых структур с гражданами Беларуси, у которых альтернативная точка зрения.

— Мы не наркоманы, не алкоголики и не польская фальшивка. Мы — граждане Беларуси и хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются закон и права человека, где проводятся равноправная предвыборная кампания и честные прозрачные выборы, — говорили работники. — Хотим в здании нашего аэровокзала встречать гостей, а не провожать соотечественников, вынужденных покидать пределы нашей страны, опасаясь за свою жизнь только потому, что высказывали свою точку зрения. Мы видим будущее нашей страны без репрессий, преследований, политических заключенных.

В январе в суде Октябрьского района прошли суды над участниками обращения, их действия в милиции посчитали несанкционированным пикетом, суд с этим согласился и в итоге назначил кому штраф, кому — административный арест. Еще до суда работников привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что без разрешения руководства записали видео на территории аэропорта.

Судья Елена Живица, которая рассматривала материалы административных дел, в мотивировочной части постановления указала, что один из работников «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикете, в месте, где его проведение недопустимо, с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, с использованием компьютерных сетей Интернет, в ходе чего высказывал лозунг «Жыве Беларусь». В постановлении отмечается, что проведение массовых мероприятий не допускается на объектах воздушного транспорта (ст. 9 ст. 9 Закона «О массовых мероприятиях»). Также указывается, что работники «без разрешения руководства аэропорта приняли участие в организации и проведении видеосъемки в контролируемой зоне аэропорта с последующим размещением видеоматериалов в средствах массовой информации (в социальных сетях глобальной сети Интернет и т.п.)». В основу дела был положен сам ролик, рапорт сотрудника милиции, который мониторил соцсети и материалы в интернете, записи видеонаблюдения в аэропорту, протокол об административном правонарушении, приказ о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности и его пояснения. Отметим, что некоторые работники признали вину.



За «пикет» судят работников гражданской авиации Фото: TUT.BY

Адвокат Андрей Мочалов был защитником одного из сотрудников «Белавиа», которого судили за тот самый «пикет». Он отмечает, что особенность этого дела в том, что работникам вменялось участие в массовом мероприятии (пикетировании) в недопустимом месте — здании аэровокзального комплекса.

— Это является принципиальным отличием данного дела от стандартных протоколов по ст. 23.34 КоАП, — говорит собеседник. — Основным тезисом защиты является то, что само по себе видеообращение не может признаваться массовым мероприятием (пикетированием), так как по сути отсутствует основной критерий — публичность. Вряд ли можно считать публичным событие, когда несколько коллег в непроходном месте, вдали от посторонних глаз записывают видео для личных целей. Да и вряд ли можно считать пикетированием любое выражение своей гражданской позиции. Такое поведение скорее заслуживает поощрение, а не порицание. Более того, участникам видеообращения вменяется в вину проведение пикета «с использованием сети Интернет», хотя по сути и место и время указывается именно то, когда осуществлялась видеозапись, а не непосредственное ее опубликование. Видеозапись была опубликована примерно через месяц после ее записи.

Адвокат обращает внимание, что в большинстве дел по ст. 23.34 КоАП РБ (и суды в отношении сотрудников авиации — не исключение) суд не оценивает доводы защиты, чаще ограничивается формальным «суд приходит к выводу, что вина доказана полностью», «существенных нарушений не установлено».

— Остается надеяться, что при обжаловании вышестоящие судебные инстанции более внимательно отнесутся к данным делам и примут закономерное решение об их отмене, — отмечает Андрей Мочалов.