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Мингорисполком рассказал, соблюдается ли масочный режим в транспорте
02.02.2021 16:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Транспортники совместно с эпидемслужбой проверили, как в общественном транспорте Минска соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили во вторник в Мингорисполкоме.
Проверка проходила в январе, всего специалисты провели 14 рейдов – мероприятия коснулись всех видов наземного транспорта города, включая маршрутки, а также и метрополитена.
"За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний", - рассказали в столичной мэрии.
Там уточнили, что больше всего предписаний – 24 – направлено частным перевозчикам, в чьем ведении находятся маршрутные такси. Три предписания получил "Минсктранс", еще два – Минский метрополитен.
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По итогам проверки выписано около трех десятков предписаний – включая маршрутчиков, "Минсктранс" и метрополитен.
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