Мингорисполком рассказал, соблюдается ли масочный режим в транспорте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Транспортники совместно с эпидемслужбой проверили, как в общественном транспорте Минска соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили во вторник в Мингорисполкоме.

Проверка проходила в январе, всего специалисты провели 14 рейдов – мероприятия коснулись всех видов наземного транспорта города, включая маршрутки, а также и метрополитена.

"За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний", - рассказали в столичной мэрии.

Там уточнили, что больше всего предписаний – 24 – направлено частным перевозчикам, в чьем ведении находятся маршрутные такси. Три предписания получил "Минсктранс", еще два – Минский метрополитен.