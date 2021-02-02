24 предписания - маршрутчикам. Санстанция проверила, как в транспорте соблюдают масочный режим

Источник материала: Tut.by

За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний. Большинство из них коснулось частников, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В январе сотрудники предприятия «Столичный транспорт и связь» вместе со специалистами санэпидслужбы и транспортной инспекции провели 14 рейдов и проверили, как в общественном транспорте соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе масочный режим.

По итогам проверок 24 предписания об устранении нарушений направили частным перевозчикам (в их ведении находятся маршрутки), три — предприятию «Минсктранс», два — столичному метрополитену.

Напомним, обязательный масочный режим ввели в Минске 12 ноября 2020-го.

Носить маску нужно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси, а также в магазинах и других объектах столицы.

Пояснялось, что за нарушение масочного режима отвечать будут руководители объектов.