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24 предписания - маршрутчикам. Санстанция проверила, как в транспорте соблюдают масочный режим
02.02.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний. Большинство из них коснулось частников, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
В январе сотрудники предприятия «Столичный транспорт и связь» вместе со специалистами санэпидслужбы и транспортной инспекции провели 14 рейдов и проверили, как в общественном транспорте соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе масочный режим.
По итогам проверок 24 предписания об устранении нарушений направили частным перевозчикам (в их ведении находятся маршрутки), три — предприятию «Минсктранс», два — столичному метрополитену.
Напомним, обязательный масочный режим
Носить маску нужно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси, а также в магазинах и других объектах столицы.
Пояснялось, что за нарушение масочного режима отвечать будут руководители объектов.
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За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний. Большинство из них коснулось частников, сообщает телеграм-канал...
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