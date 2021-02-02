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У «Белавиа» новый гендиректор - Игорь Чергинец
02.02.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В авиакомпании «Белавиа» — смена руководства, генеральным директором стал Игорь Чергинец. Раньше в компании он был заместителем директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.
— Будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик, — цитирует Игоря Чергинца пресс-служба авиакомпании. — Планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737−8. До конца 2021 года планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic.
В планах также расширение сети маршрутов, новые направления и увеличение пассажиропотока.
— Я также уверен, что необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов, — заявил Чергинец.
Игорь Чергинец работает в «Белавиа» с момента ее основания, занимал различные должности, последние 14 лет был заместителем генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.
Ранее авиакомпанию возглавлял Анатолий Гусаров, почти 25 лет, с момента ее основания.
— «Белавиа» навсегда останется одним из самых значимых и теплых этапов в моей
Анатолию Гусарову 72 года, он кандидат наук в области информационных технологий (авиация). До того, как возглавить «Белавиа», работал инженером, старшим инженером, главным инженером на ряде авиационных предприятий.
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Чергинец работает в «Белавиа» с момента ее основания, последние 14 лет был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.
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