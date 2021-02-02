У «Белавиа» новый гендиректор - Игорь Чергинец

Источник материала: Tut.by

В авиакомпании «Белавиа» — смена руководства, генеральным директором стал Игорь Чергинец. Раньше в компании он был заместителем директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.



Игорь Чергинец Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик, — цитирует Игоря Чергинца пресс-служба авиакомпании. — Планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737−8. До конца 2021 года планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic.

В планах также расширение сети маршрутов, новые направления и увеличение пассажиропотока.

— Я также уверен, что необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов, — заявил Чергинец.

Игорь Чергинец работает в «Белавиа» с момента ее основания, занимал различные должности, последние 14 лет был заместителем генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Ранее авиакомпанию возглавлял Анатолий Гусаров, почти 25 лет, с момента ее основания.

— «Белавиа» навсегда останется одним из самых значимых и теплых этапов в моей

жизни, — цитирует его пресс-служба. — 25 лет мы вместе строили компанию: внедряли новые услуги, открывали новые направления, модернизировали флот, помогали людям встречаться со своими близкими и открывать для себя новые страны, меняли жизни людей. Сотрудники «Белавиа» являются примером того, что в этом мире нет ничего невозможного, когда рядом такая команда.

Анатолию Гусарову 72 года, он кандидат наук в области информационных технологий (авиация). До того, как возглавить «Белавиа», работал инженером, старшим инженером, главным инженером на ряде авиационных предприятий.