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Дорожные службы Минска круглосуточно ремонтируют асфальтовое покрытие 24 на 7
02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ круглосуточном режиме дорожные службы Минска проводят ямочный ремонт полотна. Согласно технологии, используют особую горячую и пластическую смесь, которая быстро затвердевает при минусовых температурах. Сейчас в городе работают около 20 бригад дорожников.
Закончить ликвидацию основных очагов планируют до середины февраля. Илья Цветков присоединился к реставрации дорожного покрытия (видео).
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В круглосуточном режиме дорожные службы Минска проводят ямочный ремонт полотна. Согласно технологии, используют особую горячую и пластическую смесь, которая...
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