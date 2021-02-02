ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приговор по делу блогера Неронского

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вынесен приговор по делу блогера Владимира Неронского - 3 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. По материалам дела, будучи активистом движения "Страна для жизни", он вступил в сговор с Сергеем Тихановским, чтобы организовать групповые акции, грубо нарушающие общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве. Средство совершения преступления - канал на YouTube и группа в телеграм. По мнению гособвинения, блогер администрировал канал, разместивший видеоролики, содержащие призывы к протестам и забастовкам. Также Владимир Неронский обвинялся в том, что на своем YouTube-канале оскорбил председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

Александр Левкович, заместитель прокурора Логойского района: "Блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая прошлого года в Могилеве вместе с другими активистами движения «Страна для жизни». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке".

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вынесен приговор по делу блогера Владимира Неронского - 3 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. По материалам дела, будучи активистом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by