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Приговор по делу блогера Неронского
02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВынесен приговор по делу блогера Владимира Неронского - 3 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. По материалам дела, будучи активистом движения "Страна для жизни", он вступил в сговор с Сергеем Тихановским, чтобы организовать групповые акции, грубо нарушающие общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве. Средство совершения преступления - канал на YouTube и группа в телеграм. По мнению гособвинения, блогер администрировал канал, разместивший видеоролики, содержащие призывы к протестам и забастовкам. Также Владимир Неронский обвинялся в том, что на своем YouTube-канале оскорбил председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.
Александр Левкович, заместитель прокурора Логойского района: "Блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая прошлого года в Могилеве вместе с другими активистами движения «Страна для жизни». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке".
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Вынесен приговор по делу блогера Владимира Неронского - 3 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. По материалам дела, будучи активистом...
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