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Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство
02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До Всебелорусского народного собрания остается немногим более недели.
Формат предполагает масштабный диалог по самым разным аспектам развития страны, и эту форму выработки решений нужно использовать результативно. Голос каждого региона будет представлен на должном уровне. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.
Президент: Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений по самым разным вопросам жизни
К Всебелорусскому народному собранию собрано несколько тысяч предложений - от принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере, политической жизни. Президент уверен: все они должны отражать реальные проблемы граждан, ответить на все запросы общества. Итогом работы ВНС станет резолюция, которая обозначит концептуальные положения. Детально их представит Программа социально-экономического развития на пять лет вперед.
Результатом работы ВНС станет итоговая резолюция
В суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило пять раз. И всякий раз форум был поистине народным, объединяя представителей всех регионов страны. Но лишь в нынешнем году его подготовка проходила особым образом - диалоговые площадки обобщили самые актуальные предложения белорусов. Они объединили депутатов, представителей трудовых коллективов, вузов, экспертное сообщество.
Это сделало нынешний форум особенным. С ним связаны и особые ожидания. До старта форума, а он пройдет на следующей неделе, 11 и 12 февраля, предстоит еще раз сверить часы, отметил президент. Все детали подготовки - на личном контроле главы государства.
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До Всебелорусского народного собрания остается немногим более недели. Сегодня о готовности к форуму говорили во Дворце Независимости. Важнейшее событие в жизни...
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