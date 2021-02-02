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Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До Всебелорусского народного собрания остается немногим более недели. Сегодня о готовности к форуму говорили во Дворце Независимости. Важнейшее событие в жизни страны необходимо провести на высоком уровне - это главное требование президента. Не должно быть допущено ни организационных промахов, ни концептуальных просчетов.

Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство


Формат предполагает масштабный диалог по самым разным аспектам развития страны, и эту форму выработки решений нужно использовать результативно. Голос каждого региона будет представлен на должном уровне. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.
 
Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство

Президент: Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений по самым разным вопросам жизни

К Всебелорусскому народному собранию собрано несколько тысяч предложений  - от принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере, политической жизни.  Президент уверен: все они должны отражать реальные проблемы граждан, ответить на все запросы общества. Итогом работы ВНС станет резолюция, которая обозначит концептуальные положения.  Детально их представит Программа социально-экономического развития на пять лет вперед.

Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство

Результатом работы ВНС станет итоговая резолюция

В суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило  пять раз. И всякий раз форум был поистине народным, объединяя представителей всех регионов страны. Но лишь в нынешнем году его подготовка проходила особым образом  - диалоговые площадки обобщили самые актуальные предложения белорусов. Они объединили депутатов, представителей трудовых коллективов, вузов, экспертное сообщество.

Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство

Это сделало нынешний форум особенным. С ним связаны и особые ожидания.   До старта форума,  а он пройдет на следующей неделе, 11 и 12 февраля, предстоит еще раз сверить часы, отметил президент. Все детали подготовки  - на личном контроле главы государства.   

 
 
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До Всебелорусского народного собрания остается немногим более недели. Сегодня о готовности к форуму говорили во Дворце Независимости. Важнейшее событие в жизни...
 
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