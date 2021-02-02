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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет" Расширять кругозор не выходя из дома. Более двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет". Занятия проходят онлайн на...

Расширять кругозор не выходя из дома. Более двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет". Занятия проходят онлайн на платформе образовательного портала Белорусского государственного университета. Для участия в виртуальных семинарах надо зарегистрироваться на странице и выбрать тему, которая наиболее заинтересовала. В списке свыше десяти дисциплин, среди них биология, история, география, программирование и экономика. По итогам обучения участников "Зимнего университета" ждут экзамены. Каждый получит не только новые знания, но и сертификат. Студентам БГУ прослушанные дисциплины запишут в дополнение к диплому.