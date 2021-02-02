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Более двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет"

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Расширять кругозор не выходя из дома. Более  двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет". Занятия проходят онлайн на платформе  образовательного портала Белорусского государственного университета. Для участия в виртуальных семинарах надо зарегистрироваться на странице  и выбрать тему, которая наиболее заинтересовала. В списке свыше десяти дисциплин, среди них биология, история, география, программирование и экономика. По итогам обучения участников "Зимнего университета" ждут экзамены. Каждый получит не только новые знания, но и сертификат. Студентам БГУ прослушанные дисциплины запишут в дополнение  к диплому.

 
 
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Расширять кругозор не выходя из дома. Более  двух сотен школьников и студентов присоединились к проекту "Зимний университет". Занятия проходят онлайн на...
 
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