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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компьютерный класс получили в подарок ученики СШ № 1 городского поселка Шумилино Здесь внедряют самые современные технологии. В перспективе появится информационно-библиотечный центр. Среди задумок также создание школьного телевидения,...

Здесь внедряют самые современные технологии. В перспективе появится информационно-библиотечный центр. Среди задумок также создание школьного телевидения, ученики вместе с учителями уже продумывают контент. В приоритете патриотическое воспитание: школа носит имя Героя Советского Союза Петра Акуционка. Есть музей, который в ближайшее время обновится. Всего для школ Витебской области закуплено более 500 компьютеров, а также мультиборды. Техника приобретена по линии Министерства образования.