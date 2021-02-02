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Компьютерный класс получили в подарок ученики СШ № 1 городского поселка Шумилино

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Здесь внедряют самые современные технологии. В перспективе появится информационно-библиотечный центр. Среди задумок также создание школьного телевидения, ученики вместе с учителями уже продумывают контент. В приоритете  патриотическое воспитание: школа носит имя Героя Советского Союза Петра Акуционка. Есть музей, который в ближайшее время обновится. Всего для школ Витебской области закуплено более 500 компьютеров, а также мультиборды. Техника приобретена по линии Министерства образования.
 
 
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Здесь внедряют самые современные технологии. В перспективе появится информационно-библиотечный центр. Среди задумок также создание школьного телевидения,...
 
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