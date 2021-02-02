Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Рабинович: Украина стремительно теряет население Демографическую ситуацию в Украине можно охарактеризовать одним словом: катастрофа - так полагают многие киевские политики. Подсчитать число проживающих в...

Демографическую ситуацию в Украине можно охарактеризовать одним словом: катастрофа - так полагают многие киевские политики. Подсчитать число проживающих в стране можно только приблизительно - оценки разнятся в зависимости от лояльности к правительству того, кто считает. В любом случае, граждан сейчас менее 40 миллионов и, возможно, уже меньше 30, а 30 лет назад было 52 миллиона.