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В. Рабинович: Украина стремительно теряет население

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Демографическую ситуацию в Украине можно охарактеризовать одним словом: катастрофа - так полагают многие киевские политики. Подсчитать  число проживающих в стране можно только приблизительно - оценки разнятся в зависимости от лояльности к правительству того, кто считает. В любом случае, граждан сейчас менее 40 миллионов и, возможно, уже меньше 30, а 30 лет назад было 52 миллиона.

Вадим Рабинович, народный депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь": "Еще 3-4 месяца назад Зеленский рассказывал нам о блестящих победах, о том, что Украина побеждает COVID. Все это вранье. Никакой вакцины у Украины нет. 8 тысяч самоубийств, 4 млн выехавших в Польшу, 1 млн выехавших, получивших паспорта России, и еще миллион выехавших в Западную Европу. Вы для этого приходили к власти? Чтобы убить страну? Чтобы уничтожить даже те останки здравого смысла, которые остались от Порошенко!? Казалось, что хуже уже быть не может - и вот оно, перед вами!". 

В.Рабинович: Вопрос с вакциной в Украине остается открытым
 
 
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Демографическую ситуацию в Украине можно охарактеризовать одним словом: катастрофа - так полагают многие киевские политики. Подсчитать  число проживающих в...
 
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