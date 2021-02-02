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Мы прошли очень тяжелый и ответственный путь. За 26 лет мы сделали колоссально много, и это видно невооруженным взглядом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Марзалюк: Улица - это не выход из сложившейся политической ситуации Чтобы сохранить страну и ее независимость, нужно строить конструктивный диалог, улица и насилие - это не выход из сложившейся политической ситуации. Об этом заявил...

Чтобы сохранить страну и ее независимость, нужно строить конструктивный диалог, улица и насилие - это не выход из сложившейся политической ситуации. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, которая вышла в эфире нашего телеканала. Сегодня реформа ради реформы невозможна, считает эксперт. Подрывать суверенитет государства, которое создавалось 26 лет, большая ошибка. Любые изменения должны положительно отражаться на белорусском народе. Такжеи о том, как рождаются слухи в телеграм-каналах. Говорили с ведущими программы и о протестах в России.