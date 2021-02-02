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И. Марзалюк: Улица - это не выход из сложившейся политической ситуации
02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы сохранить страну и ее независимость, нужно строить конструктивный диалог, улица и насилие - это не выход из сложившейся политической ситуации. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Любая реформа, особенно в политической системе, только тогда достигает позитивного эффекта и принимается всеми членами общества, когда она пошагово продумана. И должны помнить одну самую главную вещь. Реформа ради реформы, реформа, чтобы понравиться кому-нибудь за периметром, она невозможна. И самое главное любое реформирование требует времени, денег и точного целеполагания. Это целеполагание должно укреплять белорусскую государственность, помогать людям реализовывать свои натуральные права, но не ослаблять государство, не разрушать его, не делать его зависимой игрушкой от соседей. Не важно, где они находятся, любое изменение законодательства, любое изменение конституции, любые преференции должны быть преференциями на плюс для белорусов, для белорусского общества.
Мы прошли очень тяжелый и ответственный путь. За 26 лет мы сделали колоссально много, и это видно невооруженным взглядом
Теперь нам еще необходим один рывок, и имя этому рывку - политическая модернизация белорусской системы, настолько, насколько субъекты заинтересованы со всех сторон будут участвовать в этом, настолько это качественно получится, насколько они в этом не будут участвовать, насколько они будут бойкотировать, игнорировать, настолько они попадут в минус. Нужно помнить одну вещь: насилием, улицей, напалмом, кровью ничего в Беларуси не получится, мы - европейская страна".
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Чтобы сохранить страну и ее независимость, нужно строить конструктивный диалог, улица и насилие - это не выход из сложившейся политической ситуации. Об этом заявил...
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