Уход за кожей зимой. Причины обезвоживания кожи

Источник материала: БT

"Мороз и солнце; день чудесный", но не для нашей кожи. Зима для нее - настоящее испытание. Даже у мужчин трескаются губы и руки грубеют, что уж говорить про женщин, у которых кожа тоньше и мягче. Причина - в обезвоживании, хотя многие думают, что это летняя проблема. Как удержать влагу, когда на улице минус?









На 1 квадратном сантиметре кожи находится всего 3 тепловых рецептора и около 20 холодовых

Легко представить, какая работа ведется на всех открытых участках. Под воздействием холода начинают вырабатываться сигнальные молекулы - цитокины. Они повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Кроме этого, с уменьшением температуры воздуха железы начинают вырабатывать меньше сала, как следствие - истончение защитной липидной мантии.







Перепады температуры (выход из тепла на холод) резко снижают способность вырабатывать эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Как итог - появляется сосудистая сеточка на лице.



Мороз словно выпаривает из кожи влагу, а если на улице снег, микрокристаллики льда травмируют незащищенный эпидермис: лицо покрывается микротрещинами, которые долго не заживают.













Пересушенная и обезвоженная кожа - разные понятия

При пересушивании не хватает влаги в самых верхних слоях эпидермиса. Когда кожа обезвожена, влаги не хватает в более глубоком слое - дерме.





Симптомы обезвоживания:

стянутость при умывании

крем мгновенно впитывается

неровность и бледность

скатывание тонального крема





Простой метод определения обезвоживания кожи

Аккуратно приподнимите кожу чуть ниже скулы. Если она осталась гладкой - значит, увлажнена хорошо, если она неровная или с мелкими морщинками, то обезвожена. Очень важно обеспечить правильный уход в зимнее время. Нужно помнить, что косметика по уходу за кожей летом и зимой отличается.







Полезные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:

масла

жиры

гиалуроновая кислота

SPF-факторы

декспантенол

Вредные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:

щелочь

спирт

минеральные масла

горячая вода





Увлажнять кожу нужно на ночь

Если наносить увлажняющие средства перед выходом на улицу, влага замерзнет и разрушит эпидермис еще больше. Поэтому по утрам используем защитные и питательные средства. В зимнее время нужно отдавать предпочтение тональному крему, а не пудре. Пудра сушит лицо, а зимой мы стараемся сберечь влагу. Зимой лучше не пользоваться скрабирующими средствами. Обратите внимание на энзимные пилинги.







Способы увлажнения кожи:

поддержание оптимального уровня влажности в помещении

сбалансированный питьевой режимом

использование термальной воды в случаях крайней необходимости

включение в рацион пищи, богатой полезными жирами и антиоксидантами