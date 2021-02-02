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Уход за кожей зимой. Причины обезвоживания кожи
02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Мороз и солнце; день чудесный", но не для нашей кожи. Зима для нее - настоящее испытание. Даже у мужчин трескаются губы и руки грубеют, что уж говорить про женщин, у которых кожа тоньше и мягче. Причина - в обезвоживании, хотя многие думают, что это летняя проблема. Как удержать влагу, когда на улице минус?
На 1 квадратном сантиметре кожи находится всего 3 тепловых рецептора и около 20 холодовых
Легко представить, какая работа ведется на всех открытых участках. Под воздействием холода начинают вырабатываться сигнальные молекулы - цитокины. Они повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Кроме этого, с уменьшением температуры воздуха железы начинают вырабатывать меньше сала, как следствие - истончение защитной липидной мантии.
Перепады температуры (выход из тепла на холод) резко снижают способность вырабатывать эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Как итог - появляется сосудистая сеточка на лице.
Мороз словно выпаривает из кожи влагу, а если на улице снег, микрокристаллики льда травмируют незащищенный эпидермис: лицо покрывается микротрещинами, которые долго не заживают.
Пересушенная и обезвоженная кожа - разные понятия
При пересушивании не хватает влаги в самых верхних слоях эпидермиса. Когда кожа обезвожена, влаги не хватает в более глубоком слое - дерме.
Симптомы обезвоживания:
Простой метод определения обезвоживания кожи
Аккуратно приподнимите кожу чуть ниже скулы. Если она осталась гладкой - значит, увлажнена хорошо, если она неровная или с мелкими морщинками, то обезвожена. Очень важно обеспечить правильный уход в зимнее время. Нужно помнить, что косметика по уходу за кожей летом и зимой отличается.
Полезные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:
Вредные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:
Увлажнять кожу нужно на ночь
Если наносить увлажняющие средства перед выходом на улицу, влага замерзнет и разрушит эпидермис еще больше. Поэтому по утрам используем защитные и питательные средства. В зимнее время нужно отдавать предпочтение тональному крему, а не пудре. Пудра сушит лицо, а зимой мы стараемся сберечь влагу. Зимой лучше не пользоваться скрабирующими средствами. Обратите внимание на энзимные пилинги.
Способы увлажнения кожи:
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"Мороз и солнце; день чудесный", но не для нашей кожи. Зима для нее - настоящее испытание. Даже у мужчин трескаются губы и руки грубеют, что уж говорить про женщин, у...
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