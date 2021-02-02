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Уход за кожей зимой. Причины обезвоживания кожи

02.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мороз и солнце; день чудесный", но не для нашей кожи. Зима для нее - настоящее испытание. Даже у мужчин трескаются губы и руки грубеют, что уж говорить про женщин, у которых кожа тоньше и мягче. Причина - в обезвоживании, хотя многие думают, что это летняя проблема. Как удержать влагу, когда на улице минус?

Уход за кожей зимой. Причины обезвоживания кожи

На 1 квадратном сантиметре кожи находится всего 3 тепловых рецептора и около 20 холодовых

Легко представить, какая работа ведется на всех открытых участках. Под воздействием холода начинают вырабатываться сигнальные молекулы - цитокины. Они повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Кроме этого, с уменьшением температуры воздуха железы начинают вырабатывать меньше сала, как следствие - истончение защитной липидной мантии.


Перепады температуры (выход из тепла на холод) резко снижают способность вырабатывать эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Как итог -  появляется сосудистая сеточка на лице.

Мороз словно выпаривает из кожи влагу, а если на улице снег, микрокристаллики льда травмируют незащищенный эпидермис: лицо покрывается микротрещинами, которые долго не заживают.


Уход за кожей зимой. Причины обезвоживания кожи

Пересушенная и обезвоженная кожа - разные понятия

При пересушивании не хватает влаги в самых верхних слоях эпидермиса. Когда кожа обезвожена, влаги не хватает в более глубоком слое - дерме.


Симптомы обезвоживания:

  • стянутость при умывании

  • крем мгновенно впитывается

  • неровность и бледность

  • скатывание тонального крема


Простой метод определения обезвоживания кожи

Аккуратно приподнимите кожу чуть ниже скулы. Если она осталась гладкой - значит, увлажнена хорошо, если она неровная или с мелкими морщинками, то обезвожена. Очень важно обеспечить правильный уход в зимнее время. Нужно помнить, что косметика по уходу за кожей летом и зимой отличается.


Полезные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:

  • масла
  • жиры
  • гиалуроновая кислота
  • SPF-факторы
  • декспантенол



Вредные компоненты, содержащиеся в косметике по уходу за кожей в зимний период:

  • щелочь
  • спирт
  • минеральные масла
  • горячая вода


Увлажнять кожу нужно на ночь

Если наносить увлажняющие средства перед выходом на улицу, влага замерзнет и разрушит эпидермис еще больше. Поэтому по утрам используем защитные и питательные средства. В зимнее время нужно отдавать предпочтение тональному крему, а не пудре. Пудра сушит лицо, а зимой мы стараемся сберечь влагу. Зимой лучше не пользоваться скрабирующими средствами. Обратите внимание на энзимные пилинги.


Способы увлажнения кожи:

  • поддержание оптимального уровня влажности в помещении
  • сбалансированный питьевой режимом
  • использование термальной воды в случаях крайней необходимости
  • включение в рацион пищи, богатой полезными жирами и антиоксидантами

 
 
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"Мороз и солнце; день чудесный", но не для нашей кожи. Зима для нее - настоящее испытание. Даже у мужчин трескаются губы и руки грубеют, что уж говорить про женщин, у...
 
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