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ЕС готовится принять четвретый пакет санкций в отношении властей Беларуси
02.02.2021 17:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Евросоюз готовится принять четвертый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Планируется, что санкционный список пополнят почти двести человек.
Новый санкционный пакет может быть принят в конце февраля или начале марта. В список включены чиновники и другие лица, которые виновны и несут ответственность за правовой беспредел и пытки. Об этом
Сейчас так или иначе под санкциями находится 208 человек: это люди, которые внесены в санкционные списки разных стран. Сами списки немного отличаются, поэтому команда Светланы Тихановской хочет их синхронизировать.
«Наша задача сейчас — чтобы эти списки были синхронными, чтобы списки между всеми странами совпадали и чтобы ограничения выполнялись одинаково: чтобы это были ограничения не только на въезд, но и финансовые ограничения, блокировка счетов, чтобы эти люди не могли открывать свои частные бизнесы, или «отмывать» деньги, или контролировать коррупционные схемы. Очень важно, чтобы те 208 человек, которые уже попали в санкционные списки, не могли продолжать свою деятельность, чтобы они понесли наказание, потому что санкции — вид наказания в ситуации, когда в стране царит беззаконие», — поясняет Франак Вячорко.
Он отметил, что в новый санкционный список может войти еще 165 человек. Однако белорусский вопрос сейчас не стоит на повестке ЕС, а заседание, на котором могут обсудить вопрос введения четвертого пакета санкций, пройдет лишь в конце февраля или начале марта. На нем список и должен пополниться новыми фамилиями.
«Сколько из них будет внесено в четвертый пакет санкций, каким образом, мы точно не знаем, потому что юридические группы, рабочие группы в странах ЕС проверяют доказательную базу, все документы, есть ли на каждого человека из списка доказательства преступлений и правонарушений. Только после юридической проверки рабочими группами этот драфт подается на голосование на принятие санкционных ограничений. Самое важное, что в этих списках появились имена людей, которые виноваты в конкретных преступлениях: там есть имя Николая Карпенкова, начальников РУВД — всех тех, кто нарушал права человека и законы», — говорит советник Тихановской.
Также сообщается, что офис Тихановской работает над тем, чтобы усилить давление на режим Лукашенко, ударив по его пособникам и финансированию с одной стороны, и поддержать при этом гражданское общество с другой.
Напомним, что ЕС
Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило
Светлана Тихановская уже неоднократно выступала перед иностранными чиновниками с просьбой о введении санкций против власти и поддержке простых граждан страны. Ровно неделю назад, 22 января,
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Евросоюз готовится принять четвертый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Планируется, что санкционный список пополнят почти двести человек.
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