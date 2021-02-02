ЕС готовится принять четвретый пакет санкций в отношении властей Беларуси

Евросоюз готовится принять четвертый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Планируется, что санкционный список пополнят почти двести человек.

Новый санкционный пакет может быть принят в конце февраля или начале марта. В список включены чиновники и другие лица, которые виновны и несут ответственность за правовой беспредел и пытки. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на советника Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вячорко.

Сейчас так или иначе под санкциями находится 208 человек: это люди, которые внесены в санкционные списки разных стран. Сами списки немного отличаются, поэтому команда Светланы Тихановской хочет их синхронизировать.

«Наша задача сейчас — чтобы эти списки были синхронными, чтобы списки между всеми странами совпадали и чтобы ограничения выполнялись одинаково: чтобы это были ограничения не только на въезд, но и финансовые ограничения, блокировка счетов, чтобы эти люди не могли открывать свои частные бизнесы, или «отмывать» деньги, или контролировать коррупционные схемы. Очень важно, чтобы те 208 человек, которые уже попали в санкционные списки, не могли продолжать свою деятельность, чтобы они понесли наказание, потому что санкции — вид наказания в ситуации, когда в стране царит беззаконие», — поясняет Франак Вячорко.

Он отметил, что в новый санкционный список может войти еще 165 человек. Однако белорусский вопрос сейчас не стоит на повестке ЕС, а заседание, на котором могут обсудить вопрос введения четвертого пакета санкций, пройдет лишь в конце февраля или начале марта. На нем список и должен пополниться новыми фамилиями.

«Сколько из них будет внесено в четвертый пакет санкций, каким образом, мы точно не знаем, потому что юридические группы, рабочие группы в странах ЕС проверяют доказательную базу, все документы, есть ли на каждого человека из списка доказательства преступлений и правонарушений. Только после юридической проверки рабочими группами этот драфт подается на голосование на принятие санкционных ограничений. Самое важное, что в этих списках появились имена людей, которые виноваты в конкретных преступлениях: там есть имя Николая Карпенкова, начальников РУВД — всех тех, кто нарушал права человека и законы», — говорит советник Тихановской.

Также сообщается, что офис Тихановской работает над тем, чтобы усилить давление на режим Лукашенко, ударив по его пособникам и финансированию с одной стороны, и поддержать при этом гражданское общество с другой.

Напомним, что ЕС ввел уже 3 пакета санкций в отношении представителей белорусского действующего режима. Под ограничения попало много судей, прокуроров и силовиков, Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Александр Турчин, Владимир Караник, Игорь Луцкий, Андрей Швед и другие высокопоставленные чиновники. 16 декабря 2020 года Евросоюз согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима.

Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.