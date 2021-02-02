Теремок по-мински: как семья с тремя детьми живет в 9-метровой комнатке

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жилищные условия минской семьи Цуприянович сложно назвать комфортными: пять человек ютятся в комнате в девять "квадратов". Тут не то что пройти – повернуться невозможно: у супругов тройняшки, а значит, три кроватки, которые нужно где-то уместить.

© Sputnik / Виктор Толочко Обстановку в комнате сложно назвать комфортной

Семья считается многодетной, поэтому ей полагается квартира. Но уже год как Юлия и Александр безрезультатно оббивают пороги различных ведомств.

Отцы и дети

Супруги живут у родителей Юли. Кроме них в квартире обитает ее сестра. В стесненных условиях, как это часто бывает, возникают и ссоры: сложно сохранять спокойствие, когда каждый день проводишь в режиме выживания.

© Sputnik / Виктор Толочко Квартира, где жживет семья - настоящее общежитие

"Родители Юли – достаточно взрослые люди, которые хотят спокойствия. А тут постоянно плачут дети. Конечно, их понять можно – в таком возрасте уже хочется жить отдельно", – говорит Александр.

А ведь еще год назад пара была на седьмом небе от счастья: у них наконец родились дети, о которых мечтали целых восемь лет.

© Sputnik / Виктор Толочко О детях Юлия и Александр мечтали 8 лет

"Юле поставили диагноз "бесплодие". Мы хотели сделать ЭКО, но врачи нас убедили, что можно для начала попробовать лечиться. Перепробовали все – даже пиявок. Оказалось, это банальная выкачка денег", – рассказывает отец семейства.

Прежде чем родились тройняшки, было предпринято три попытки ЭКО. В общей сложности, признается Александр, за восемь лет они потратили 10 тысяч долларов.

Жилье от завода

Супругам пришлось преодолеть много испытаний. Когда появились дети, они подумали, что все проблемы позади, но жизнь распорядилась иначе.

© Sputnik / Виктор Толочко Кормят детей в другой комнате, потому что стульчики некуда ставить

Уже год как Юлия и Александр живут в небольшой комнате на девять квадратных метров. В ней каким-то чудом умещаются три детские кроватки, диван и шкаф с одеждой. Остальные вещи пришлось распределить по другим комнатам. Например, детские обеденные стульчики сейчас стоят в комнате сестры Юли. Коляски вообще пришлось отправить на лестничную площадку – благо соседи не против.

© Sputnik / Виктор Толочко Коляски приходится хранить на лестничной клетке

"Юля даже старается вещи, из которых дети вырастают, побыстрее кому-то отдать, чтобы не занимали места", – признается Александр.

Мужчина работает на МТЗ. Уже несколько лет он стоит в очереди на квартиру, но шансы получить ее в ближайшем времени ничтожно малы, о чем ему сообщили на заводе.

Есть еще один вариант – блок в рабочем общежитии, с этим вопросом Александр тоже обращался на завод, но ему ответили, что свободных комнат пока нет.

© Sputnik / Виктор Толочко В комнате для детей почти нет места

Баснословные деньги

Семья воспитывает троих детей, а значит, может рассчитывать на квартиру в рамках государственной поддержки многодетных семей. На очередь они стали, как и полагается, после рождения тройняшек – около года назад.

"Мы надеялись, что когда появятся дети, нам выделят квартиру. Но в администрации Партизанского района прямым текстом говорят: мы еще мало ждем. Очередь движется небыстро. Когда только становились, у нас было 300 место, сейчас 266", – поясняет Юлия.

Но проблема не только в этом. По закону, если семья воспитывает трех детей, когда ей предоставляется квартира, государство оплачивает 75% ее стоимости. Остальные расходы – на родителях.

За последний год Юлии и Александру трижды предлагали жилье. Но в каждом случае, говорят они, цена для них была неподъемной.

© Sputnik / Виктор Толочко За последний год Юлии и Александру трижды предлагали жилье

"Сначала нам предлагали таунхаус в поселке Зацень. Мы должны были заплатить 110 тысяч рублей (почти 42 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка – Sputnik). И это с вычетом субсидии и семейного капитала", – рассказывает Александр.

"Нам предложили съездить в банковский центр по кредитованию. Там сказали, что выдадут кредит на общих основаниях под 12% годовых, потому что государство уже выделило субсидию", – добавляет Юлия.

По кредиту супругам пришлось бы платить 2800 рублей в месяц – и так 20 лет. Для уточнения: сейчас зарплата у Александра составляет 1200 рублей.

Потом семье показывали таунхаус, который находится в Соколе. Его цена такая же – 110 тысяч рублей. От него тоже пришлось отказаться. А недавно супругам предлагали квартиру в Соколе.

"При условии, что мы будем использовать досрочно семейный капитал, нам нужно внести 25 тысяч долларов. Один квадратный метр в этой квартире обходится в две тысячи рублей", – поясняет Юлия.

© Sputnik / Виктор Толочко Семья трижды отказывалась от предлагаемого жилья - из-за цен

Ответ властей

Родители тройняшек обращались в Администрацию президента. Однако их запрос оттуда отправили в Мингорисполком, а там ответили: кроме них в очереди стоят и другие нуждающиеся. Потом семье вызвался помочь депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе.

© Sputnik / Виктор Толочко Депутат семье Цуприянович тоже помочь не смог

"Он рассказал о проблеме в парламенте, когда там присутствовала министр труда и социальной защиты. Потом ему пришел ответ, в котором говорилось, что семье предлагалось жилье, однако она отказалась от него из-за высокой цены. В качестве приемлемой цены супруги назвали 1700 рублей за квадратный метр", – рассказывает Sputnik помощница депутата Юлия Наталевич.

Вопрос, почему жилье предлагалось за такую высокую стоимость, так и остался открытым.

Каковы перспективы?

Чтобы узнать, сколько Юлии и Александру ориентировочно придется ждать своей квартиры, Sputnik обратился в Белорусскую ассоциацию многодетных родителей.

Там рассказали, что Цуприяновичи стоят на очереди с января 2020 года. В течение года им предлагали строительство жилья, от которого они отказались. Тем не менее, там согласились, что его стоимость выше средней.

"Видимо, не было жилья обыкновенных потребительских качеств, и они предлагали всем подряд квартиру и дома улучшенной планировки. Кто-то отказался, а кто-то взял", – предположила председатель ассоциации Татьяна Кравченко.

По ее словам, в Минске жилье типовых потребительских качеств возводит, в том числе, Домостроительный комбинат. Стоимость квадратного метра в таких квартирах – 817 рублей.

"Но такого жилья сейчас пока не поступает", – проинформировала Кравченко.

© Sputnik / Виктор Толочко Дешевого жилья для многодетных в Минске пока нет

Специалист добавила, что проблемная ситуация с жильем длится несколько лет. В 2017 и 2018 годах было приостановлено выделение квартир для многодетных, отсутствовали льготные кредиты. В результате образовалась очередь – на то время порядка 21 тысячи семей по стране.

Позже вышли указы, согласно которым всем нуждающимся должны были выделить квартиры в течение 2019 и 2020 годов, а начиная с 2021 года, каждая семья, которая становилась на очередь, должна была направляться на строительство в течение года с момента постановки на учет.

"Сейчас (остается – Sputnik) очередь, которая еще не обеспечена (жильем – Sputnik), за счет этого получается эта задержка. В течение этого года уже разберутся, и там будет немножко попроще", – заявила Кравченко.

Полезная информация

Sputnik также написал обращение в Министерство архитектуры и строительства и задал вопросы по этой теме.

Там сообщили, что в течение года планируется направить на улучшение жилищных условий 10538 многодетных семей по всей стране, в Минске – 1600. Получить свои квартиры после ввода в эксплуатацию должны 8831 многодетных семей, в столице – 1156.

– Сколько квадратных метров предоставляется для многодетной семьи?

– Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющие жилья в собственности, как правило, направляются на строительство квартир общей площадью в пределах от 15 до 20 квадратных метров на члена семьи.

– Сколько, как правило, семьи платят за квартиры типовых потребительских качеств?

– Многодетные семьи с тремя детьми, не имеющие в собственности жилья, строят в основном трехкомнатные квартиры общей площадью порядка 77 квадратных метров. Стоимость строительства такой квартиры – порядка 84,7 тысячи рублей. Государственная поддержка – 81,7 тысячи рублей. Разницу между стоимостью строительства квартиры и величиной господдержки в размере три тысячи рублей должна оплатить многодетная семья за счет собственных средств, либо использовать на эти цели средства семейного капитала, либо взять коммерческий кредит в одном из банков.

– Какая помощь предусмотрена от государства для семьи с тремя детьми?

– Такие семьи вправе получить на строительство жилья льготный кредит по указу № 13 либо кредит по указу № 240 в размере 81,7 тысячи рублей (20 квадратных метров умножаем на 817 рублей и на пять человек).

© Sputnik / Виктор Толочко Минска Власти хотят решить квартирный вопрос для многодетных до конца года

На эту сумму, согласно указу № 13, предоставляется льготный кредит на срок до 40 лет под 1% годовых. Кроме того, государство оказывает ежемесячную помощь в его погашении. Если в семье воспитываются трое несовершеннолетних детей, им оплачивается 75% от необходимого взноса.

Однако есть важное уточнение. Иногда многодетным предлагаются квартиры, в которых норма на одного человека превышает 20 квадратных метров или стоимость квадратного метра больше 817 рублей. В таком случае возникшую разницу должна погасить семья. Для этого, как мы говорили выше, можно досрочно использовать семейный капитал или взять коммерческий кредит в одном из банков на общих основаниях. Льготный кредит распространяется только на сумму 81,7 тысячи рублей.

Многодетные семьи, не получившие государственную поддержку по указу № 13, вправе воспользоваться государственной поддержкой в рамках указа № 240. Таким семьям предоставляется субсидия на уплату части процентов за пользование кредитами при наличии троих детей в возрасте до 23 лет в размере ставки рефинансирования, увеличенной на 2%, а при наличии четверых и более несовершеннолетних детей – ставки рефинансирования, увеличенной на 3%.

При этом господдержка действует для многодетных семей, которые стали на учет и уже направлены на строительство жилья.